Граждане Германии активно скупают недвижимость в приморских городах, сообщают в областной гильдии риелторов. Новую волну спроса на курортные квартиры легко объяснить: через область покинутую отчизну навещают бывшие соотечественники. Кто-то бросает машину и двигает в «большую» Россию, кто-то остается отдыхать тут. По дороге эмигрант замечает, что европейские доходы и цены на нашу недвижимость просто созданы друг для друга. И отдыхать тут легко и приятно, особенно с тех пор как рубль окончательно «укрепился» к евро до состояния цветной бумаги. Тут и о репатриации можно подумать со временем, потому что все же приятно, когда вокруг родная речь. Правда немаловажным условием такого «камбэка» должна быть немецкая пенсия. Потому что с российской отдыхать на старости лет комфортно разве что в поселке Угрюмово Черняховского района. А теперь к другим, не менее международным новостям уходящей среды.









Ректор БФУ им. Канта Александр Федоров заявил, что отсутствие студенческих обменов с Европой — благо для российского образования. «На протяжении десятилетия, предшествующего ковидному времени и началу спецоперации, большая часть обменов шла в одну сторону», — пояснил Федоров. Сейчас научные контакты БФУ им. Канта, как отметил ректор, развернулись в сторону Азии и Ближнего Востока. Именно там теперь сосредоточены 70% партнёров вуза. Правда одновременно Федоров назвал разрыв связей с европейскими партнерами «паузой» из тех, которые «иногда нужны». Насколько затянется эта «пауза» и какой урон успеет нанести российской науке и образованию изоляция от половины цивилизованного мира (если уж называть вещи своими именами), остается только догадываться.







Российское общество постепенно охватывает атмосфера подозрительности и доносительства. Один из последних примеров — штраф пенсионерке из Балтийска, забывшей папку с бумагами, в которых критиковалась СВО на Украине. Кто-то эту папку нашел и сообщил «куда следует». Но наша страна в этом смысле не уникальна, и в мировой истории были куда более чёрные времена, когда следствием доносов становились жестокие пытки и казни. Таким был период охоты на ведьм, который затронул и Кёнигсберг. Об этом — в материале корреспондента «Нового Калининграда» Павла Каменева.







Антимонопольщики возбудили дело в отношении областного «Водоканала». В ФАС отметили, что предприятие занимает (сюрприз) доминирующее положение на рынке оказания услуг водоснабжения и водоотведения и усмотрели в его действиях признаки ущемления интересов МУП «Теплоэнергетика» из Черняховска. В частности, «Водоканал» нарушил порядок ценообразования, отметили в ведомстве. «„Водоканал“ предъявил к уплате абоненту „двойную“ сумму НДС за оказанные услуги, что является недопустимым. В результате неправомерных действий ресурсоснабжающей организации МУП „Теплоэнергетика“ было вынуждено оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения в завышенном размере», — пояснили в пресс-службе.