Вечерний @Калининград: профессиональный представитель, обвинение Елисееву, исчезновение «брюх»

Есть такая профессия — родину представлять. Малую и не то чтобы до конца родную, но достаточно щедрую. В 2019 году услуга обходилась в 303 тысячи рублей в месяц. Именно столько тогда получал за труды бывший глава представительства Калининградской области в Москве Денис Салий (позже данные засекретили). Почти месяц назад он уволился — и вот всплыл опять представителем. Правда, на этот раз повезло Рязанщине. Видимо, теперь ее тоже ожидают полнейший игнор федерального уровня и экспансия столичных застройщиков. К другим вдохновляющим новостям четверга.







Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение первому заместителю председателя правительства Калининградской области Сергею Елисееву из-за его работы в Херсонской области, где он с июля по ноябрь 2022 года возглавлял правительство. «СБУ предъявила обвинение вице-губернатору Калининградской области России, которого отправили в Херсонскую область. <...> Служба безопасности собрала доказательную базу на гражданина России Сергея Елисеева», — заявила спецслужба. В Херсонской области Елисеев пробыл около трех месяцев.





Капитальный ремонт слизал довоенные гранитные плиты с тротуара по улице Севастьянова в центре Калининграда. Местных жителей осчастливят асфальтом, а вечный гранит (говорят, в Кенигсберге такие плиты называли «свиным брюхом» из-за характерного утолщения с тыльной стороны) складируют на муниципальной базе. Чтобы отправить куда-то в другое место — когда наберется «товарная партия». А тихая Севастьянова лишилась одной из немногих достопримечательностей.





Светлогорск этим летом выпал из списка мест для пляжного отдых. В городе начали реконструировать старый променад, а спуски к воде с нового перекрыли. Следующим летом ситуацию обещают повторить, как пояснял областной министр по культуре и туризму Андрей Ермак, «променад сделать надо». Под шумок прямо на нем идет другая стройка — апартаментов, комплекса отелей и медцентра со спа и фитнес-клубом, для нее недавно разрешили вырубить на склоне почти 200 деревьев. О том, что происходит у бывшего пляжа в Светлогорске прямо сейчас — в фоторепортаже Юлии Власовой.