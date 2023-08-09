Вечерний @Калининград: недоступность Калининграда, поликлиники, сочувствия

Авиабилеты из Калининграда и в его направлении продаются по цене полета на Луну не просто так. Оказывается, этим летом к нам стали запускать самолеты меньшей вместимости, профильный региональный министр Евгения Кукушкина назвала этот факт «удивительным». Так и хочется спросить, где министр провела последние полтора года, но не будем — она с коллегами занята переговорами с федеральным Минтрансом. Ему пытаются доказать, что в льготных авиабилетах нуждаются все жители региона, а не только отдельные категории. Одновременно российский МИД пробуют убедить в необходимости переговоров с Литвой, которая так и не отменила коронавирусные ограничения на пассажирские ж/д перевозки по своей территории. В свете происходящего пожелаем министру удачи. К другим, чуть менее удивляющим, новостям среды.

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Суд отказал Игорю Барышникову, осужденному за фейки об армии РФ на 7,5 лет колонии, в возможности побывать на похоронах матери. Защита и сам Барышников подавали ходатайства в суд, чтобы ему разрешили сопровождение под конвоем в Советск на церемонию погребения, назначенную на сегодняшний полдень. Городской суд не сжалился, не стал вмешиваться и областной. 96-летняя мама заключенного умерла в понедельник.

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В 2020 году власти закрыли здание поликлиники на улице Марины Расковой и перенесли ее в тесные помещения на улицу Огарева. За это время чиновники успели запланировать снос исторического строения, отказаться от этой идеи, принять решение о реконструкции и разработать проект. Но непосредственно к работам до сих пор не приступили, хотя на сайте областного центра торгов появился анонс тендера по выбору подрядчика (работы оценены в 300 млн рублей). На каком этапе находится процесс с «преображением» здания на Расковой и что думают об этой ситуации пациенты выселенной поликлиники — в материале корреспондента «Нового Калининграда» Елены Калугиной.

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Задуманное областными властями благоустройство Центрального парка повлечет не только вырубку (так совпало, что администрация Калининграда именно сейчас насчитала в нем 280 аварийных деревьев). Под эту сурдинку инициаторы намерены выкупить и снести кафе «Мама», расположенное перед полуротондой королевы Луизы. Избавиться от заведения (земля находится в собственности бизнесменов) не удавалось последний десяток лет, это пытался сделать еще бывший мэр Александр Ярошук. «Внешний вид [кафе] уже сейчас невозможен, а в будущем эти фавелы точно никак не впишутся в дизайн-код парка», — прокомментировал советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне. В пример он привел улицу Баранова, где подобное «насильственное благоустройство» завершилось удачно и даже почти не вызывает антагонизма. По территории кафе проектировщики предлагают проложить пешеходную дорожку он нового входа в парк со стороны перекрестка проспекта Мира и улицы Комсомольской. Что касается полуротонды, там собираются восстановить бюст королевы Луизы, на который общественники лет 10 назад собирали деньги, что-то даже собрали, а дальше все покрыто мраком тайны. Подробно рассказать о проекте реконструкции в Центральном парке обещают на будущей неделе.

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