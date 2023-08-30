Вечерний @Калининград: неблагостная картина, антифедеральный подкоп и победа над «Зенитом»

Сельхозярмарка, которую несколько лет проводили на площади Победы, переезжает на Окружную — в Гурьевский район, к торговому центру «Акорус». В свое время, когда ее решили развернуть практически под окнами горадминистрации, это подавалось как великая забота о калининградцах, особенно неимущих. Теперь вдруг что-то случилось (что именно, в областном правительстве, которое приняло такое решение, так и не ответили), и фермеров отправили в «места, не столь отдаленные» от чиновников, и, видимо, туристов. Еще бы куда-нибудь переселить горожан — и картина станет окончательно благостной. К другим новостям среды.







Городские власти намерены обратиться с требованием приостановить многомиллиардное строительство кампуса БФУ. По информации губернатора Антона Алиханова, грязные стоки с федеральной стройки попадают в Гагаринский ручей (а затем — в так кстати очищенный Ялтинский пруд). При этом проект предусматривал строительство специальных очистных. «Мы тампонировали водовыпуски. Последний тампонаж мы сделали на прошлой неделе, потому что они кинули новые трубы», — сообщила глава администрации Елена Дятлова.





Как раз к кампусу собираются тянуть улицу Юбилейную (официально это преподносится как дублирование Литовского вала). Несмотря на возмущения активистов (ради дороги будут вырубать зеленую зону вдоль Литовского ручья), которые безуспешно просили сдвинуть улицу, процесс потихоньку идет. Рядом с расположенным в этом месте еврейским кладбищем начались археологические раскопки, специалисты обнаружили останки и «надмогильное сооружение». С подробностями — корреспондент «Нового Калининграда» Елена Калугина.

Кажется, в Кубке России и в РПЛ играют какие-то две разные «Балтики». Первая выигрывает у чемпиона России «Зенита» и занимает первое место в группе, вторая плетется в хвосте Премьер-лиги. Дай бог, чтобы они встретились — и нынешний успех повторялся по крайней мере до тех пор, пока калининградцы не закрепятся в высшем дивизионе. Сейчас же радуемся сегодняшней победе (1:0) — и за игрока «Балтики» Тамерлана Мусаева, которого вызвали в сборную России. А о лучших моментах матча — в фоторепортаже Юлии Власовой.