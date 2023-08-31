Вечерний @Калининград: осенние «Боинги», проклятье БАЭС и привет от Лёни Питерского

На калининградский маршрут все-таки направили «Боинги», рассчитанные на 215 мест. И ведь не поспоришь: успели, лето еще не закончилось. Все эти три месяца калининградцы жаловались на дикую стоимость авиабилетов, власти отбрыкивались, бормоча про «самолеты малой вместимости». Что ж, теперь можно расслабиться и почувствовать связь с «большой Землей» — до следующего бума туристов. К другим вдохновляющим новостям четверга.







Балтийску, жителям которого губернатор Антон Алиханов в феврале этого года обещал подать газ к новому отопительному сезону, кажется, придется подождать еще. Собственно, это дал понять еще в апреле глава администрации Балтийска Сергей Мельников. Однако во время недавнего оперативного совещания в правительстве области стало известно, что три модульные газовые котельные, проект которых прошел экспертизу еще в начале июля, строить до сих пор не начали. Более того, даже не объявили торги. Подробнее — в материале Ивана Маркова.





Строительство завода по производству литий-ионных аккумуляторов (к нему прочно приклеилось название «гигафабрика») под Неманом, на взгляд стороннего наблюдателя, идет полным ходом. Хоть и место проклятое — именно там располагались котлованы Балтийской АЭС, в которых закопали 50 миллиардов рублей. Символично, что в начале года стоимость строительства завода оценивалось почти в такую же сумму. Впрочем, как выяснила корреспондент «Нового Калининграда» Ольга Кадомцева, она не окончательная. Подробнее — в фоторепортаже со стройки.





В Калининградской области силовики в очередной раз задержали Леонида Паршукова. Известный в регионе как член местной ОПГ по кличке Леня Питерский, мужчина уже был судим по тяжким статьям и отбывал наказание в колонии. Его уличали в причастности к заказным убийствам не только на территории России, но и в Литве. Сейчас 58-летнего мужчину подозревают в том, что он 26 лет назад застрелил калининградца, угнавшего автомобиль у криминального авторитета. Корреспондент «Нового Калининграда» Екатерина Медведева собрала все, что известно об этом и других преступлениях Паршукова.





Анжела Хантер входит в тройку самых опытных сотрудников Калининградского зоопарка, она работает там уже 30 лет (юбилей пришелся как раз на конец августа). Сегодня среди ее подопечных — знаменитая медведица Настя, родившая в неволе 42 медвежонка, львы, рыси, волк, леопард и другие хищники. В интервью корреспонденту «Нового Калининграда» Ивану Маркову кипер рассказала, что для нее в этой работе страшнее всего, вспомнила, как сотрудники справлялись с отсутствием еды для животных в 90-е. И предоставила видео зашкаливающей мимимишности.