Вечерний @Калининград: угрозы для баухауса, прилавков и демографии

Эпопея с реконструкцией поликлиники на Расковой ознаменовалась фееричным полуфиналом. На торги по выбору подрядчика поступила единственная заявка, и подала ее страстно любимая проверяющими органами компания «Мириам», с которой, тем не менее, заключают договор. Оцените ее послужной список: натужный ремонт бульвара Рокоссовского в Калининграде (для завершения потребовалось вмешательство прокуратуры), «реставрация» домика Ловиса Коринта в Гвардейске (в процессе исторические стены рухнули), задержка со сдачей поликлиники на ул. Горького на год. Ну и так, по мелочи. Страшно даже представить, во что в итоге превратится поликлиничный «баухаус», с таким трудом выцарапанный жителями из лапок застройщиков, слившихся в экстазе с властями. В любом случае скандальных инфоповодов явно прибавится. К другим многообещающим новостям вторника.



Очередные успехи обеспечения региона необходимым: в августе объем грузов, которые перевезли на калининградской линии четырьмя паромами, снизился на 18 с лишним процентов (на 22,9 тыс. тонн). При этом в «контрольном» июле один из паромов вышел на линию только 17 числа. В основном паромами в полублокадную Калининградскую область везут горюче-смазочные, строительные материалы, удобрения и продукты питания. Компания «Оборонлогистика» скромно о падении умолчала, зато сообщила о «стабильном росте» перевозок сухогрузами — аж на 2,6 тыс. тонн. Кстати, скоро один из паромов должен уйти на ремонт, по его завершении — второй.





В первом полугодии число умерших жителей области в 1,7 раза превысило число родившихся. Демографическая статистика показала бы полный «швах»", если бы не миграция — впрочем, тоже скукожившаяся (в первом полугодии — на 16 процентов, и это после прошлогоднего падения). Жителей других регионов и стран не привлекает даже номинальная (до вычета всего причитающегося) средняя зарплата в 56,5 тыс. рублей — над которыми, надо сказать, горько смеется не видевшая их в глаза половина области.

История с побегом в Калининградскую область из Литвы мужчины с годовалой дочкой завершилась. Обладатель двойного (второе — российское) гражданства переплыл на территорию РФ на лодке через пограничную реку без согласия матери (и, надо думать, пограничных служб обеих стран). В соседней республике начали досудебное расследование и объявили беглеца в розыск — без особой надежды, учитывая все околополитические обстоятельства. Но, несмотря ни на что, сегодня мама девочки приехала в Калининградскую область и уже вечером смогла забрать ее домой. Очевидно, к счастью для ребенка — учитывая рискованный способ его доставки на территорию России.