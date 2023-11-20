Вечерний@Калининград: издержки туризма, раскулачивание порта и мусорные излишки

Увеличение турпотока подстегивает рост цен в Калининградской области, безрадостно сообщает нам Центробанк. По данным регулятора, в октябре годовая инфляция разогналась до 7,88% (после 6,88% в сентябре). С неприятными издержками туристического бума можно было бы легко смириться, если бы успехи бизнеса помимо роста цен вели еще к какому-нибудь росту. Однако зарплаты в полуэксклаве предательски стремятся в противоположную сторону. По данным свежих исследований, диапазон типовых зарплат в регионе составил 26-54 тыс. рублей. Социологических данных о том, какие чувства стремительно беднеющие «аборигены» испытывают к разгоняющим инфляцию обеспеченным туристам, пока нет. А теперь к другим, чуть менее классово детерминированным новостям уходящего понедельника.









Мусорные полигоны региона приостановили прием отходов от промпредприятий. Причина проста: свалки исчерпали свой ресурс, и если на них продолжат свозить промышленные отходы, то места для обычного бытового мусора уже не останется. Решить проблему власти хотят за счет переработчиков, однако они рады не всякому потенциальному сырью. Полигоны, которые рассчитаны и на промышленные отходы, тоже только строятся. Так что пока предпринимателям можно предложить разве что раздавать издержками производства зарплату сотрудникам. Во всяком случае, более здравых предложений от властей не прозвучало. Подробности — в материале Ивана Маркова.







Из границ морского порта Калининград решили исключить часть территорий. По данным пресс-службы федерального кабмина, на этих землях не ведется деятельность, связанная с торговым мореплаванием. На освободившихся участках планируется в числе прочего построить некие предприятия по производству импортозамещающей продукции. С чем на самом деле связано «урезание» порта, пока не до конца понятно. Отметим, что порт Калининград расположен в юго-восточной части Балтийского моря, общая протяженность его причалов — 17 км, они находятся на северной стороне Калининградского морского канала, а также в устьевой части реки Преголя с примыкающими гаванями.







В районе поселка Куликово закончился первый этап аварийно-восстановительных работ на береговой линии. Необходимость мероприятий неподалеку от самого популярного в области «дикого» пляжа объясняли разрушениями из-за штормов, прошедших в 2017 году. Работы велись на двух участках общей протяженностью 1800 метров, их выполняла «Строительная компания „Маяк“». Подрядчик действовал уже привычным (и не безупречным по мнению экологов) способом: биг-бэги с песком, очень много полиэтилена, а сверху камни. Заодно берегоукрепители избавили побережье от небольшого куска велодорожки, устроив взамен внушительных размеров болото. В рамках второго этапа в Куликово планируют укрепить еще три участка длиной около 2,3 км. Берегоукрепление и его «побочные эффекты» на прилегающей территории оценила фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.