Вечерний @Калининград: вынужденно вдохновленные, абортивное предупреждение и по шпалам в Янтарный

Не так уж и неожиданно, но наконец официально выяснилось: разрушать железнодорожные пути с мостами и продавать землю на месте рельсов, которые еще относительно недавно вели в Янтарный, было нельзя. Уяснить этот очевидный для многих факт помог пока еще существующий только на бумаге, но уже такой могучий дофаминовый курорт «Русская Балтика». Его как раз собираются строить в Поваровке, туда и хотят пустить «электрички с автономным ходом». Областные власти сейчас ведут переговоры об этом с железной дорогой. Деваться им, в общем-то некуда: 2 млн туристов, которых по планам должна переваривать «фабрика» (выражаясь принятой инициаторами терминологией) — это почти пять с половиной тысяч человек в день (!) и они не влезут ни в какое Приморское кольцо, когда и если его протянут к тем местам. К другим, не таким мегаломанским новостям среды.





Губернатор Антон Алиханов сегодня собрался с силами и решительно оценил ущерб, который в этом году был нанесен санкциями Калининградской области, в два миллиарда рублей. Мол, столько нам выделяет федеральный бюджет на морские субсидии — ну а тот факт, что только грузоперевозчики говорят о потерях более чем в 5 млрд, похоже, никого не волнует. А есть ведь еще строители, заводы, наконец, простые калининградцы, ощутившие «опережающие темпы инфляции» на своих кошельках. Впрочем, у областных властей есть «огромное количество запросов от русских немцев, от русских из Германии, от наших бывших соотечественников из Прибалтики, из разных других стран» на переезд — возможно, чиновники надеются на то, что те переселятся и своими восторгами разбавят стоны местных. Даже 100 млн готовы выделить на релокацию. Все это Алиханов говорил во время и после бюджетного послания бывшей облдуме, где собрался цвет калининградского чиновничества — к которому, безусловно, с некоторых пор можно отнести и депутатов. Посмотрите на их вынужденно вдохновленные лица в фоторепортаже Юлии Власовой.



На этом фоне куда менее заметно прошло голосование за региональный закон, связанный с ужесточением в такой деликатной сфере, как искусственное прерывание беременности. Авторами законопроекта выступили восемь единоросов: спикер Андрей Кропоткин, его заместители Лариса Швалкене и Валерий Ланин, депутаты Нина Федорова, Ольга Краснова, Дмитрий Киселев, Вадим Снигирев и Александр Никулин. Закон запрещает «склонение» к абортам — под каковое понятие можно подвести все, что угодно. Ибо что в документе четких границ того, где заканчивается обсуждение и начинается склонение, нет. И, судя по риторике федеральных любителей заглядывать в постели к согражданам, обсуждение запрета самих абортов тоже не за горами. Трое областных депутатов высказались, кстати, против. «Потом не обижайтесь», — туманно пригрозил им председатель Кропоткин.