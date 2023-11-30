Вечерний @Калининград: мертвец депутатов, ледовые отношения и паллиатив Варникенского леса

Местное самоуправление в Калининграде неожиданно устроило агонистический взбрык. Причиной стала третий зам (это бывшая сотрудница областного правительства) главы Олега Аминова. Мало того, что ради нее придумали новую должность — достаточно хлебную (злые языки подсчитали, что это примерно 190 тыс. ежемесячного заработка) и в целом ненужную (потому что предыдущие главы как-то обходились одним заместителем). Как выяснилось, под «засланную казАчку» решили «подвести» весь горсоветовский аппарат, которым она теперь должна управлять. И вот этого не смогли стерпеть даже депутаты-единороссы, «прокатившие» новую структуру на первом голосовании профильной комиссии. Впрочем, ко второму голосованию все горячие головы остудили, и Совет депутатов вернулся к в обычное полумертвое состояние. Надеяться, что труп оживет, было бы слишком наивно. К другим новостям четверга.







В Калининграде в четверг официально закрылось генеральное консульство ФРГ. Это событие стало следствием решения российских властей о сокращении численности сотрудников германских учреждений в стране. Консульство проработало в регионе почти 20 лет — с начала 2004 года, открывшись на, казалось тогда, неудержимой волне потепления отношений. Однако ледниковый период по историческим меркам наступил совсем скоро. Об истории создания консульства и о нашем возвращении к реалиям начала двухтысячных — в материале заместителя главного редактора «Нового Калининграда» Елены Калугиной.





Попытки «отщипнуть» какой-нибудь лакомый кусочек светлогорского побережья под застройку не прекращаются. На этот раз идет речь о части Варникенского леса в Отрадном (хоть чиновники его к исторической пуще не относят). Губернатор Антон Алиханов в ходе своей последней избирательной кампании объявил о «победе» (очевидно, над самим собой), ознаменовавшейся возвращением леса в зеленую зону. Но, как выяснилось, расположенные рядом 5 гектаров недавно решили отнести к зоне «рекреационного назначения», которая капитального строительства не предполагает, а вот появление чего-то в формате глэмпинга — вполне. Кстати, недавно метко охарактеризованного губернатором как «паллиатив». Прокуратура при этом считает незаконной саму передачу этой земли в аренду. В запутанной истории разбиралась корреспондент «Нового Калининграда» Мария Власенкова.





Для реставрации моста Королевы Луизы в Советске — памятника архитектуры, построенного в начале прошлого века, разработали проект. Он предполагает укрепление опор и арок, восстановление облицовки и возвращение некоторых исторических элементов. Сейчас общее состояние моста оценивается как неудовлетворительное, техническое состояние признано недопустимым. «Особо затягивать нельзя. Это же связано с тем, что возникла аварийная ситуация, его перекрывали вместе с дорожниками. Надеюсь, всё это исправим, тем более сейчас — не знаю, к счастью или к несчастью — такой нагрузки нет по известным причинам», — заявил «Новому Калининграду» глава областной Службы охраны памятников Евгений Маслов. Как известно, для автомобилей погранпереход «Советск-Панемуне» сейчас закрыт, и перебраться на противоположный берег Немана можно только пешком — пешеходов мост пока терпит.