Вечерний @Калининград: план по соотечественникам, распухший мост, перерождение шлюза

Адвокаты калининградских медиков Елены Белой и Элины Сушкевич, решение по которым накануне вынес Верховный суд (он оставил в силе приговор — 9,5 и 9 лет лишения свободы соответственно

по обвинению в убийстве младенца ) намерены бороться дальше. Следующая инстанция — президиум Верховного суда, потом — Конституционный суд: юристы намерены обратиться в связи с давлением, оказанным на присяжных. Сами осужденные сейчас отбывают наказание в Калининградской области. К другим новостям среды.







Философский мост, который хотят построить от территории у «Юности» на остров Канта — отличная иллюстрация того, как дорожает жизнь. В 2018 году он оценивался в 60 млн рублей, в 2020 — в 195, в мае этого года речь шла уже о 500 млн. Самое пикантное, что появиться он был когда-то должен как обременение для застройщика возведенной в 2013 году гостиницы «Ибис» — местные жители против нее резко возражали, и их решили задобрить. Потом город, область и уже другой застройщик — соседней гостиницы «Холидей Инн» — поделили бремя в 60 млн поровну на троих. Время шло, проект рос в цене, но «отельер» так и остался при своих, а основная сумма досталась бюджету. И вот случились известные события, бюджет затрещал по швам: пришлось искать спонсора. Им стал известный банк. Однако даже с его деньгами сдать мост, названный так к 300-летию Иммануила Канта, раньше 2025 года не обещают. К тому времени все юбилейные торжества уже отгремят — хотя сегодня это вряд ли самая большая проблема проекта.





Антон Алиханов сообщил, сколько репатриантов (переселенцев их других стран) он ждет в будущем году — тысячу человек, 250 семей. Раньше губернатор рассказывал об «огромном количестве запросов от русских немцев» и «наших бывших соотечественников из Прибалтики» на переезд — теперь их «поставили в план», все серьезно. В общем, вот он, волшебный рецепт утоления кадрового голода, который постепенно сжимает самый западный регион. По данным областных властей, на одного соискателя у нас уже сейчас приходится пять вакансий — то ли еще будет, учитывая громадье промышленных планов в виде гигафабрики под Неманом, заводов «Атлантиса», «Энкора», etc. И здесь главе Калининградской области неплохо бы вспомнить опыт предшественников по программе привлечения соотечественников из-за рубежа, с помощью которой надеялись решить аналогичные проблемы — но не задалось и в куда более тучные годы.





Самый большой шлюз на Мазурском канале, расположенный у поселка Озерки-Вольные Правдинского района, оформили в аренду на 49 лет. Объектом площадью 887,6 квадратных метров занялся предприниматель Андрей Мациевский, открывший летом 2021 года музей-кафе «Патефон» в Железнодорожном. Он сообщил, что намерен в первую очередь обеспечить безопасность, но намекнул, что его проект увязывается с «любителями острых ощущений» (известно, что объект давно облюбовали роуп-джамперы). Как именно — пока секрет. Точно известно, что арендатор намерен открыть там кафе, подробности — в материале «Нового Калининграда».





В Калининграде без особой помпы — хотя причастные были, конечно, в курсе — прошли аж 27-е по счету международные боксерские соревнования, которые называются, как многие знают (или догадаются) «Янтарные перчатки». Международность сузилась до двух зарубежных стран (Германии и Белоруссии), но масштаб турнира все равно был значительным: 104 спортсмена. Первое место в командном зачете заняли местные боксеры. В их арсенале — десять золотых, восемь серебряных и 17 бронзовых медалей. О том, с каким потом (и порой кровью) они добывались — в фоторепортаже Юлии Власовой.