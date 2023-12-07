Вечерний @Калининград: заросла «еврокалиточка», приучение к скромности и долгая дорога к могиле

Сокращение числа желающих перебраться в Калининградскую область прямо связано с потерей ее привлекательности. Так, во всяком случае, считает известный эксперт, профессор МГУ Наталья Зубаревич. С 2021 года поток переезжающих сузился втрое. Черное дело сделали рост цен из-за проблем с доставкой товаров и «калиточка», которая закрылась в Европу. Мигранты из других регионов не дураки, а вот местным с подводной лодки деться некуда. В этой связи особенно забавно выглядят планы областных властей заманить русскоязычных релокантов из других государств — видимо, рассчитывают, что «калиточка» тем ни к чему. К другим новостям четверга.

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Уже через полгода в Калининградской области хотят ввести дифференцирующие тарифы на электроэнергию. И, пользуясь случаем, повысить их на 8,9% — этот рост коснется жителей с электроплитами и сельской местности. Остальных (то есть городских жителей с газовыми плитами) ожидают фокусы в духе страшилок о тяжелой жизни в Европе, где «несколько человек моются в ванной одной водой». Цифры будут такими: если граждане потребляют до 130 кВт/ч в месяц — тариф составит 5,51 рубля, от 131 до 5000 кВт/ч — 5,52 рубля, выше 5001 кВт/ч — 9,66 рубля. Как подсчитали ранее власти, «среднее энергобережливое потребление» для жителей региона составляет 59 кВтч/мес., «оптимальное среднее энергопотребление» — 130 кВтч/мес. на один лицевой счет. Переводя на русский, электорат приучают к мысли, что в целом скромнее надо быть — хотя пока разница между первыми двумя вариантами пока не то чтобы велика.

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В поселке Пятидорожное Багратионовского района торжественно похоронили прах членов двух советских экипажей штурмовиков Ил-2. Это случилось аж через пять лет после обнаружения останков. Сначала мешала нераторопность местных властей, потом — пандемия, а потом изменилось законодательство. Все это время калининградские поисковики пытались добиться похорон, останки хранились в мешках, а у тех, кто устраивал парады на площади Победы, ничего не ёкало. Корреспондент «Нового Калининграда» Иван Марков рассказывает о подробностях этой истории.

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Заливино — небольшой поселок на берегу Куршского залива. От Калининграда до него — 50 километров, от Полесска — чуть больше пяти. До недавнего времени об этом месте знали преимущественно рыбаки, но в последние годы о нем всё чаще говорят как о новой туристической точке на карте региона. Музей Мирового океана отремонтировал исторический маяк Риндерорта, в центре поселка открыли спа-центр, а власти отмечают Заливино в списках мест для киносъемок, но еще раньше здесь появилось объединение местных жителей «Чистый берег». Сначала его участники проводили субботники и обустраивали пляж, не думая о туристах. Потом открыли музей «Дом рыбака», а сейчас хотят сделать «парк флюгеров», рассказывающий об этой уникальной особенности куршских лодок-куренасов. Редактор «Афиши Нового Калининграда» Алина Белянина рассказывает, как малые дела стали почвой для крупных перемен — и подарили поселку вторую жизнь.

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