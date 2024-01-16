Вечерний @Калининград: предвыборный крик, снежный крах и заповедный набег

Нацпарк «Куршская коса», до сих пор скромно умалчивавший о задержании ночью в конце декабря двух человек с ружьем (один из которых — бывший глава Калининграда и действующий главврач БСМП Евгений Любивый), наконец прокомментировал случившееся. И в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда» сообщил, что оружие на его территорию провозить запрещено, поэтому задержанные будут оштрафованы: на них составили протокол. Имена называть не стал, но и отрицать что-либо — тоже. А вот губернатор Антон Алиханов (или те, кто за него отвечают на вопросы в соцсетях) был немного более многословен, заявив, что главврачей назначает не он, а животные во время набега на нацпарк не пострадали. Откуда в «Ленд Крузере» оказались стреляные гильзы, история умалчивает. Возможно, хозяин плохо убрался в нем после предыдущей «охоты». К другим, чуть более однозначным, новостям вторника.

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Калининград и область вторые сутки утопают в снегу. На дорогах — коллапс из-за многочисленных ДТП, гололеда и снежных завалов (вечером и утром в городе регистрировались 10-балльные пробки): машины не могли заехать на мосты, а в авариях принимало участие аж по 7 автомобилей. Горвласти привычно бубнят, что на улицы вышли вся снегоуборочная техника и штат дворников в полном составе. И очевидно, что им стоит поторопиться: синоптики прогнозируют предстоящей ночью мороз до −17, и справиться с буераками будет сложнее. Во что превратился город в эти дни — в фоторепортаже Юлии Власовой.

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Фельдшеры и медсестры Городской детской поликлиники Калининграда написали обращение президенту России Владимиру Путину, в котором заявили о «необоснованно низких размерах зарплат и лишении премий». Как рассказала «Новому Калининграду» одна из медсестер, она обслуживает по 15 вызовов на дом в день — при этом зарплата на ставку составляет ежемесячно 30 тысяч рублей, хотя по требованиям майских указов президента зарплата среднего медперсонала должна быть не ниже средней по экономике. Медики честно признаются, что время перед президентскими выборами — единственный шанс добиться справедливости. Очевидно, не в последнюю очередь об этом думали и врачи Регионального перинатального центра, которые выступили с похожим обращением несколькими днями раньше. Обозреватель «Нового Калининграда» Оксана Майтакова — с подробностями резонансной истории.

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Компьютерные игры за последние десятилетия стали большой частью нашей жизни. Если раньше к ним относились как к чему-то несерьезному и сугубо развлекательному, то теперь даже филармония устраивает концерты с мелодиями из «Супер братьев Марио». Можно ли считать видеоигры искусством? Как они эмоционально и интеллектуально влияют на игрока? На какие новые идеи вдохновляют людей? На эти вопросы ответил геймер, сотрудник компании разработки и издательства видеоигр, исследователь игрофикации Сергей Бусель. С ним пообщался второкурсник Иван Брюзгин — этим интервью «Новый Калининград» продолжает работу творческой студии для студентов направления «Журналистика».

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