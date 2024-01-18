Вечерний @Калининград: сила Майами, офшорная слабость и грани трагедии

Власти Калининграда отрапортовали, что будут уделять «усиленное внимание» закупке техники для уборки тротуаров. Пока город и область утопали в снегу в начале недели, руководители муниципалитетов были далече — на форуме «Малая Родина — сила России» в Москве. Вернулись в место сосредоточения «силы» — а тут такое. Впрочем, губернатор Антон Алиханов, хоть и напомнил им, что живут не в Майами, особой катастрофы в областном центре не увидел. Разве что в части перемещения пешеходов. Но природа дала новый шанс, к вечеру опять навалило. Возможно, кому-то удастся прозреть. К другим новостям четверга.

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В конце 2023 года федеральные власти приняли закон о налоговых льготах для резидентов «русских офшоров», созданных в Калининграде и Владивостоке. Им, в частности, расширили возможности для инвестиций. Например, если раньше они могли построить ФОК в Славске за 300 млн рублей, то теперь есть вариант перечислить эти деньги в областной бюджет. В законе четко обозначена искомая сумма. На то, что станет с ее «покупательной способностью» из-за инфляции через 2-3 года — авторы инициативы, среди которых был и калининградский сенатор Александр Шендерюк-Жидков, видимо, решили закрыть глаза. Заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Елена Калугина с подробностями.

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Выдворенному из Латвии 82-летнему военному пенсионеру Борису Каткову в Калининградской области решили предоставить служебное жилье. Его мытарства не закончились и здесь: сначала пожилого мужчину поселили в отель, потом перевезли в общежитие БФУ, а сейчас университет (пенсионер возглавлял его представительство в Риге) попросил выделить Каткову отдельную квартиру. Трубящая о драме разлученного с семьей старика госпропаганда все эти нелепые перемещения стыдливо обходит стороной.

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Между тем, почти год назад правительство Калининградской области обещало выделить сотрудникам БФУ 16 служебных квартир. На эти цели в бюджете заложили 100 миллионов рублей. «Новый Калининград» выяснил, исполнили ли власти обещание, во сколько обошлась каждая квартира и где поселят преподавателей — штат которых с появлением нового кампуса очевидно расширится.

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В конце января этого года исполняется 79 лет пальмникенской трагедии, более известной как «марш смерти». По разным данным, в ходе прогона колонны заключенных из концлагеря «Штуттгоф» (находился у корня западной части Балтийской косы, сегодня — территория Польши) до Пальмникена (Янтарный) погибло от пяти до семи тысяч человек. Значительная часть расстрелянных — женщины еврейской национальности. Однако в колонне были и другие люди. В канун очередной годовщины марша корреспондент «Нового Калининграда» Иван Марков вместе с историками попытался выяснить, кем были погибшие, где находили их могилы, что побудило нацистов к массовым расстрелам в самом конце войны и были ли найдены ответственные.


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