Вечерний @Калининград: столкновение льгот, наполнение Балтики и гурьевские роскошества

То, что России — две: до МКАДа и после — ни для кого не секрет. Столица живет в другом измерении — экономическом и социальном. В очередной раз мы в этом убедились, сравнив льготы для многодетных семей в Калининградской области и на другом конце «шкалы» — в Москве. Ну, раз уж мы рьяно взялись возрождать семейные ценности — в попытке повлиять то ли на демографию, то ли на самочувствие государства. Нет, сравнение это не в упрек властям региона. Для констатации факта. К другим, чуть менее поляризационным, новостям пятницы.







Калининградские ученые зафиксировали мощный приток соленой воды в Балтийское море из Атлантического океана. Считается, что это довольно редкое (происходит примерно раз в десять лет) и очень важное явление, влияющее на морских обитателей и в целом на экосистему. Редко оно потому, что для этого должно сойтись сразу несколько погодных факторов на границе с Атлантикой. А важно, поскольку дает жизнь многим морским обитателям. В последнее время, правда, глобальное потепление смогло повлиять и на этот хрупкий механизм. Подробности — в материале корреспондента «Нового Калининграда» Ивана Маркова, который пообщался с научным сотрудником Института океанологии РАН Екатериной Бубновой.





Гурьевск — ближайший к Калининграду город, где можно купить свой дом; фактически пригород. Поэтому жилье в нем крайне популярно — и продавцы этим активно пользуются. «Недвижимость Нового Калининграда» в своем традиционном пятничном дайджесте изучила предложения о продаже жилья в Гурьевске на известных профильных сайтах. Самым дорогим в Гурьевске оказался коттедж площадью 1,8 тыс. кв. м — 300 млн рублей. Мы уже рассказывали о нём подробно в рейтинге самой дорогой недвижимости Калининградской области, в котором он занял почетное четвертое место. Что касается других предложений, многие из них — на территории так называемого района «Санта-Барбара», названного так десятки лет назад, когда там только начали строить элитную недвижимость.





В Калининградской области опять ожидается усиление ветра — до 22 метров в секунду. Все это на фоне снегопадов и метелей, поэтому видимость на дорогах составит 500-1000 метров. «В Калининграде и всей области ожидаются сильные осадки в виде снега/мокрого снега, с вероятностью перехода в мокрый снег/дождь на побережье и западной части региона (в том числе в Калининграде) ближе к полудню», — утверждают эксперты.





Открытие арт-галереи на стадионе, поиски себя в искусстве, военно-историческая реконструкция, благотворительные шутки и попытки быть, а не казаться Егором Летовым — по традиции собрали для вас самые любопытные события ближайших выходных. Главное, не забывать о том, что в наше сложное время сама возможность все это увидеть, услышать и узнать — большое и, увы, не всегда заслуженное счастье.