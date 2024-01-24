Вечерний @Калининград: банкрот для «Акфена», ватник для Алиханова и пушкиниана не для Гердауэна

В Зеленоградске «расселили» разноцветных котов на въезде в город. Двое пластиковых животных преступно сблизились и образовали антипатриотичное сочетание желтого и голубого. От греха подальше их развели в разные стороны адресной надписи, так что теперь если в чьем-то воспаленном мозгу и возникнут ассоциации с флагом, то это будет флаг Габона. И то с натяжкой. Впрочем, местные власти объясняют произошедшее дизайнерским решением. Вопросами о правомерности подобных бюджетных трат в любом случае никто задаваться не стал. К другим, чуть менее вексиллологическим, новостям среды.







Несколько дней назад областной арбитражный суд признал банкротом основателя крупной калининградской строительной группы «Акфен» Зейрали Байтарова по иску московского кредитора Дмитрия Караваева. Бизнесмен задолжал почти 148,6 млн рублей, в отношении него ввели процедуру реструктуризации долга. Это вызвало понятные волнения среди дольщиков. В «Акфене», впрочем, заверили, что решение суда никак не повлияет на исполнение обязательств компании перед ними и контрагентами. «Новый Калининград» узнал мнение риелторов об этой ситуации.





В январе губернатор Антон Алиханов в очередной раз продемонстрировал в соцсетях восхищение «новым русским стилем». «Косоворотки и ватники — это круто», — написал глава региона в своем Telegram-канале, добавив к посту ссылку на магазин «патриотической одежды в классическом стиле». После возникших в публичном пространстве вопросов к такой рекламе пост из канала губернатора пропал. В прокуратуре и ФАС оснований для проверки не нашли. Заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Елена Калугина рассказывает, чей магазин прорекламировал Алиханов и как продвигают «новый русский стиль».





Правнук поэта Александра Пушкина, погибший в ходе одного из восточно-прусских сражений Первой мировой войны, все-таки не был похоронен в Гердауэне (сегодня — поселок Железнодорожный), как сообщала сотрудник музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Елена Севастьянова. Новость о том, что место захоронения установлено, стало маленькой сенсацией, местные власти уже вознамерились было водрузить там памятный знак. Но есть весомые аргументы против, их привел корреспонденту «Нового Калининграда» Ивану Маркову исследователь и создатель портала Prussia39 Дмитрий Востриков. Со ссылкой на архивные документы он называет наиболее вероятное место, в котором покоится прах 25-летнего Феодосия Воронцова-Вельяминова.





Старинную пивоварню «Бланкенштайн» в Полесске, восстановлением которой с 2018 года занимается предприниматель Александр Наталич, должна была увенчать новая черепичная кровля еще в 2022 году. Однако 11 миллионов рублей, которые Наталич получил от Евросоюза по программе приграничного сотрудничества, дошли не полностью из-за начала спецоперации на Украине. В итоге грандиозные планы по ремонту фасада и кровли, а также по созданию сквера пивоваров были отложены. Откуда Александр берет средства сегодня и когда историческое здание будет наконец восстановлено, он рассказал «Новому Калининграду».

В тексте использованы фото с портала Prussia39 и из архива газеты «Волна»