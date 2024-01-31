Вечерний @Калининград: опасный прорыв, шлюз для экс-депутата и реальность у «Балтики»

В Калининграде — очередной прорыв. И снова не совсем такой, какого хотелось бы жителям. У входа в зоопарк со стороны улицы Чайковского прорвало канализационный коллектор. Теперь на месте запланированной гостевой парковки зияет шестиметровый котлован. Провал по нынешним меркам не самый масштабный, однако он, по наблюдениям сотрудников, «продолжает расширяться». С последствиями усердно борется «Водоканал». К другим, не менее вдохновляющим, событиям этой среды — в вечернем обзоре «Нового Калининграда».



У стадиона «Балтика» в Калининграде подходит к концу благоустройство территории с фонтаном, которое обошлось бюджету в 141,5 млн рублей. Подрядчик — компания «Гран-Мар и К» — вымостил плиткой площадку, установил новые скамьи и разбил клумбы. Рядом высадили липовую аллею взамен вырубленных тополей, дополнив ее крупномерными соснами и елями. Накануне обновленное пространство показал на видео губернатор Антон Алиханов — правда, под покровом темноты. В светлое время суток ожидание и реальность попыталась сопоставить фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.





Бывший депутат облдумы и экс-глава Калининградской торгово-промышленной палаты Алексей Зиновьев стал владельцем самого большого шлюза на Мазурском канале — Георгенфельде. Бизнесмен приобрел сооружение всего за 597 тысяч рублей (его кадастровая стоимость — более 3,2 миллиона), причем вскоре после передачи шлюза в аренду основателю музея «Патефон» в Железнодорожном Андрею Мациевскому. Сооружение попросту продали с обременением договора аренды. Рассказывать о своих планах на него Зиновьев отказался.





В Славске продолжают реконструкцию кирхи, начатую в 2019 году. Контракт с московским подрядчиком расторгли, и теперь работы завершает фирма, связанная с калининградской епархией РПЦ — ей и принадлежит историческое строение. По итогам корректировки проекта стоимость реконструкции выросла до 173 миллионов рублей, сообщили в областном правительстве. Корреспондент «Нового Калининграда» Мария Власенкова узнала, что ждет кирху в ближайшем будущем.





Королева медоносов — липа, среди пчел есть незлобивые породы, а вкус меда портит падевый токсикоз. Об этом нам рассказала Виктория Куцеро, выпускница калининградского лицея № 35, сейчас — студентка знаменитой Тимирязевки. Девушка учится на «бюджете» по специальности «Пчеловодство». Побеседовали с ней об учебе, пчелах и меде в рамках творческой студии «Нового Калининграда».