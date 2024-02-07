Вечерний @Калининград: «Кристалл» судьбы, кубышка вразнос и фиаско на Балткосе

Власти плакали, кололись но продолжали есть кактус (зачеркнуто) нагромождать биг-бэги с песком, которые якобы должны защитить берег на Балтийской косе. Первый звоночек прозвучал в декабре. Однако калининградцам тогда рассказали, что повреждено лишь 6% конструкции, установленной полтора года назад за 29 млн рублей, и все в порядке. Хлипкий вал воссоздали, но природа посмеялась еще раз буквально через пару месяцев. Стенка опять рухнула. Сколько миллионов и упрямства понадобится для того, чтобы признать фиаско, можно только догадываться. К другим, чуть менее бессмысленным, событиям и новостям среды.

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Федеральная таможенная служба сообщила об увольнении генерал-лейтенанта Олега Завгороднего. «Новый Калининград» обратился в ФТС с запросом, в котором просил подтвердить или опровергнуть тот факт, что Завгородний с другим высокопоставленным коллегой стал фигурантом скандала в Калининграде. Как сообщалось ранее, два таможенных генерала приехали в регион на совещание, но устроили пьяный дебош в пятизвездочном отеле «Кристалл Хаус», в котором проживали. Таможенная служба, кстати, ни опровергать, ни подтверждать это не стала. Но рассказала, что Завгородний уволился «по собственному». Вечером в среду стали появляться сообщения, что его коллега тоже самостоятельно решил покинуть свой пост — а это, ни много ни мало, замглавы ФТС. На момент написания материала его фамилия, впрочем, все еще значилась на сайте ведомства.

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Строительство двух новых паромов для Калининградской области будет финансироваться из Фонда национального благосостояния (который когда-то связывали исключительно с выплатой пенсий и покрытием дефицита федерального бюджета). Об этом «Новому Калининграду» сообщили в Министерстве транспорта России. Интересна также эта цифра — «два», потому что еще недавно речь шла о строительстве трех паромов, но во время недавнего визита президента Владимира Путина амбиции слегка скукожились. Это и понятно, в нынешних ценах нужно 30 млрд рублей, а что будет дальше — покрыто мраком. «Обеспечивать строительство» паромов планируется с 2024 по 2029 годы. Ну а пока на калининградской морской линии курсируют три из четырех имеющихся паромов — четвертый на ремонте. Перенос сроков отправки товаров, в том числе легковых автомобилей, на который в последние месяцы жалуются калининградцы, оператор паромной линии Усть-Луга — Балтийск — ФГУП «Росморпорт» связывает со «штормовыми явлениями» на Балтике, а также приоритетом отправки «критически важных грузов для нужд региона».

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Что будет с ценами на автомобили в Калининградской области, станет понятно... после президентских выборов. Так считают автодилеры региона — возникает ощущение, что до марта все затаились, а там — хоть трава не расти. Впрочем, продавцы машин приводят вполне здравые аргументы: до голосования ставку рефинансирования трогать не будут, а от нее напрямую зависит «кредитоемкость» населения. А иначе, чем в кредит, авто нынче могу себе позволить очень и очень немногие. При этом собеседники, с которыми пообщалась корреспондент «Нового Калининграда» Ольга Кадомцева, дают очень разную оценку ситуации с логистикой, которая сильно влияет на местный рынок. Есть даже мнение, что стоимость машин снизится. Во что, согласитесь, почти невозможно поверить.

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