Вечерний @Калининград: «Кристалл» судьбы, кубышка вразнос и фиаско на Балткосе

Власти плакали, кололись но продолжали есть кактус (зачеркнуто) нагромождать биг-бэги с песком, которые якобы должны защитить берег на Балтийской косе. Первый звоночек прозвучал в декабре. Однако калининградцам тогда рассказали, что повреждено лишь 6% конструкции, установленной полтора года назад за 29 млн рублей, и все в порядке. Хлипкий вал воссоздали, но природа посмеялась еще раз буквально через пару месяцев. Стенка опять рухнула. Сколько миллионов и упрямства понадобится для того, чтобы признать фиаско, можно только догадываться. К другим, чуть менее бессмысленным, событиям и новостям среды.







Федеральная таможенная служба сообщила об увольнении генерал-лейтенанта Олега Завгороднего. «Новый Калининград» обратился в ФТС с запросом, в котором просил подтвердить или опровергнуть тот факт, что Завгородний с другим высокопоставленным коллегой стал фигурантом скандала в Калининграде. Как сообщалось ранее, два таможенных генерала приехали в регион на совещание, но устроили пьяный дебош в пятизвездочном отеле «Кристалл Хаус», в котором проживали. Таможенная служба, кстати, ни опровергать, ни подтверждать это не стала. Но рассказала, что Завгородний уволился «по собственному». Вечером в среду стали появляться сообщения, что его коллега тоже самостоятельно решил покинуть свой пост — а это, ни много ни мало, замглавы ФТС. На момент написания материала его фамилия, впрочем, все еще значилась на сайте ведомства.





Строительство двух новых паромов для Калининградской области будет финансироваться из Фонда национального благосостояния (который когда-то связывали исключительно с выплатой пенсий и покрытием дефицита федерального бюджета). Об этом «Новому Калининграду» сообщили в Министерстве транспорта России. Интересна также эта цифра — «два», потому что еще недавно речь шла о строительстве трех паромов, но во время недавнего визита президента Владимира Путина амбиции слегка скукожились. Это и понятно, в нынешних ценах нужно 30 млрд рублей, а что будет дальше — покрыто мраком. «Обеспечивать строительство» паромов планируется с 2024 по 2029 годы. Ну а пока на калининградской морской линии курсируют три из четырех имеющихся паромов — четвертый на ремонте. Перенос сроков отправки товаров, в том числе легковых автомобилей, на который в последние месяцы жалуются калининградцы, оператор паромной линии Усть-Луга — Балтийск — ФГУП «Росморпорт» связывает со «штормовыми явлениями» на Балтике, а также приоритетом отправки «критически важных грузов для нужд региона».





Что будет с ценами на автомобили в Калининградской области, станет понятно... после президентских выборов. Так считают автодилеры региона — возникает ощущение, что до марта все затаились, а там — хоть трава не расти. Впрочем, продавцы машин приводят вполне здравые аргументы: до голосования ставку рефинансирования трогать не будут, а от нее напрямую зависит «кредитоемкость» населения. А иначе, чем в кредит, авто нынче могу себе позволить очень и очень немногие. При этом собеседники, с которыми пообщалась корреспондент «Нового Калининграда» Ольга Кадомцева, дают очень разную оценку ситуации с логистикой, которая сильно влияет на местный рынок. Есть даже мнение, что стоимость машин снизится. Во что, согласитесь, почти невозможно поверить.