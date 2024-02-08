Вечерний @Калининград: Донское без пляжа, калининградцы без выезда и мискантус как спасение

Борис Надеждин получил отказ в регистрации в качестве кандидата на президентских выборах: кремлевский эксперимент по созданию умеренной альтернативы закончился, не начавшись. То ли акторам не понравился ажиотаж вокруг его персоны, то ли взыграла банальная ревность: об очередях с желающими подписаться за «главного» кандидата как-то не сообщалось. И это очевидное упущение — надо думать, к выборам 2030 года выводы будут сделаны, и поклонники потянутся к сборщикам подписей в едином порыве. К другим, чуть менее безнадежным, новостям четверга.





Калининградская область продолжает пожинать плоды последних штормов и прочих погодных напастей. Как выяснила «Балтберегозащита», в районе Донского и Янтарного посмывало широкие пляжи. К счастью, центральный пляж в Янтарном остался жив. Ранее сообщалось об аналогичной ситуации практически по всему побережью. Жители чуть более континентальной части области страдают от наступления воды ничуть не меньше. В Калининграде затопило улицу Ташкентскую (это в районе ул. Ломоносова), под водой скрылись не только придомовые участки, но и полы на первых этажах домов; проживающие там семьи, в том числе с маленькими детьми, в полном отчаянии. Между тем к выходным в регионе опять прогнозируют ледяной дождь и гололед.





Статистика показывает, что в Калининградской области растет количество микрозаймов. В прошлом году, по данным Национального бюро кредитных историй, в регионе выдали 207,5 тысячи таких кредитов. Невыплата их в срок может повлечь за собой общение с коллекторами. Другие невыплаченные долги — в частности, признанные судом — грозят ограничениями со стороны приставов. Одно из самых «популярных» в последние годы — запрет на выезд за границу. В прошлом году количество таких запретов для россиян, по данным Федеральной службы судебных приставов, выросло в 1,4 раза. В Калининградской области подобных постановлений было вынесено за год 100 тысяч (!) - это значит, что и без учета санкций с самосанкциями невыездной у нас уже каждый десятый. И то если учитывать детей. Заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Елена Калугина поговорила с главой областного управления ФССП Владимиром Титоренко о работе коллекторов в регионе, ограничении жителям выезда за границу в новой реальности и изъятии загранпаспортов.





В Калининградской области планируют построить предприятие по переработке модной культуры — мискантуса (это тропический злаковый многолетник, адаптированный к условиям средней полосы России) — в целлюлозу. Руководителем проекта стал бывший бизнес-омбудсмен Георгий Дыханов. Он рассказал корреспонденту «Нового Калининграда» Ивану Маркову о сроках запуска предприятия, о продукции, которую предполагается изготавливать, и о необходимых площадях, которые нужно будет засеивать пока экзотической для региона культурой. С которой, между прочим, связывают много надежд — в том числе в части использования непригодной больше ни для чего земли.





Ближайшие выходные в Калининграде довольно точно иллюстрируют мем с вымышленным диалогом с мамой, которая не хочет идти в «Макдоналдс», потому что «у нас есть еда дома». Вместо групп «Аквариум» и «Би-2» — трибьют-концерт в «Янтарь-холле», вместо «Короля и шута» — симулякр в местном баре, вместо собравшего миллиард в кинопрокате «Мастера и Маргариты» — спектакль на сцене Драмтеатра с актером в ростовой кукле кота Бегемота. О многообещающих и не очень событиях — в традиционном гайде «Нового Калининграда».

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