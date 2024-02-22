Вечерний @Калининград: хоррор как предчувствие и трудная дорога к Бальге

Для тех, кто регулярно ездит между Калининградом и Балтийском, есть две новости, и обе хорошие относительно. Нынешнюю балтийскую трассу хотят сделать частью Приморского кольца — наполовину шестиполосной (до Ижевского), а дальше — четырех. Это значит, что на период реконструкции, которая явно займет не один год, дорога к самой западной точке области превратится в хоррор. С другой стороны, ее нынешнее состояние, во многом способствующее многочисленным ДТП, — тоже не водевиль. Впрочем, в самом Балтийске говорят о том, что работы начнутся в лучшем случае через три-четыре года. А это не тот горизонт планирования, на который в нынешней далекой от стабильности ситуации стоит заглядываться: проект потребует около 100 млрд рублей. К другим, чуть более или чуть менее несбыточным, новостям четверга.







Региональное заксобрание на заседании в четверг подготовило почву для появления в регионе нового мегакурорта, известного под условным названием то ли «Русская Балтика», то ли «Белая дюна». Для этого центра развлечений, который планируется в районе Поваровки, изменили областное законодательство. Специально подогнав критерии масштабных инвестпроектов (землю для которых можно выделять бесплатно и без торгов), под будущую стройку. «Все крупные инвестиционные крупные проекты идут с социальной ориентацией», — заявил по этому поводу глава заскобрания Андрей Кропоткин. Куда уж социальней. По его мнению, законодательно заставлять таких инвесторов строить школы и детсады нет никакого смысла. Они и так хорошие.





Дорога к замку Бальга, ремонт которой власти и общественники обсуждают уже несколько десятилетий, снова удовлетворится только косметическими работами. Удовлетворятся ли этим посетители — большой вопрос, потому что добраться до замка нынче можно только сцепив зубы. При этом еще в 2006 году ныне покойный начальник отдела по поиску культурных ценностей НПЦ по восстановлению памятников при региональном минкульте Авенир Овсянов удивлялся, что власти не могут по-хозяйски отнестись к турмаршруту, ведущему к древнейшему в регионе памятнику средневековой архитектуры, и предлагал тогдашнему губернатору губернатору Георгию Боосу обратить на нее внимание. Прошло 18 лет, но ситуация лишь усугубилась. Корреспондент «Нового Калининграда» Иван Марков рассказывает о причинах.





В течение двух дней в Калининграде впервые принимали Кубок России по плаванию. В соревнованиях, которые проходили в бассейне Дворца спорта «Автотор-Арена», приняли участие сильнейшие спортсмены сборной страны и лучшие пловцы Калининграда. Всего (это был первый этап турнира) разыграли 32 комплекта наград. За бурным и порой драматическим выяснением того, кто является лучшим пловцом, наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

«Твин Пикс» по-калининградски, фламенко у моря, погружение в сновидческие галлюцинации, эхо «Гарри Поттера» и «Великий Гэтсби» в музтеатре — рассказываем, куда сходить в праздничные выходные последнего месяца зимы. Главное, не забывать о том, что в наше сложное время сама возможность все это увидеть, услышать и узнать — большое и, увы, не всегда заслуженное счастье.