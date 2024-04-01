Вечерний@Калининград: коллапс из меломанов, пиццеёж и средство от «наливаек»

Черняховские власти пытаются продать довоенное здание, в котором еще два десятилетия назад учились дети. Школу в поселке Загорское закрыли в пылу «оптимизации» системы образования в нулевые (тогда жертвами перевода на подушевое финансирование стали 65 сельских школ). «Улучшайзинг» привел к немедленному захиреванию поселков, в которых благодаря этим самым школам еще была какая-то живая жизнь. В общем, классический сценарий почти любой российской «оптимизации». Муниципалитет уже в третий раз пытался сбыть с рук бесполезное здание в поселке, знавшем лучшие времена (судя по фото в документации — вместе с разбросанными по полу учебниками и тетрадями). Можно только пожелать властям удачи в этом бесперспективном деле. И к другим, чуть менее депрессивным, новостям уходящего понедельника.







Окрестности ДС «Янтарный» в Калининграде регулярно превращаются в сплошную стихийную парковку. Когда-то у концертного зала была просторная стоянка, но потом ее «съели» помещения для досмотра посетителей, а вокруг построенного на отшибе «дворца» расстроилась Сельма. Теперь меломаны и болельщики сражаются за парковочные места с «аборигенами», микрорайон пару раз в месяц встает в сплошной пробке, а власти «знают о проблеме». Правда, сделать ничего не могут. Проблему мог бы решить общественный транспорт, но он к моменту окончания матчей-концертов в Калининграде превращается в тыкву. То есть, перестает ходить. Заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Елена Калугина побывала у спорткомплекса перед воскресным концертом группы «Звери» и оценила масштаб проблемы.







В апреле начинается призывная кампания (власти недавно опять пообещали, что новобранцев не будут отправлять в зону боевых действий). Власти каждого региона страны получили право ограничивать время работы «наливаек», расположенных в жилых домах (калининградский губернатор Антон Алиханов давно мечтал о таких полномочиях и теперь, надо полагать, развернет бурную деятельность). Из других нововведений апреля: в стране запретили сносить здания, обладающие признаками объекта культурного наследия, в Петербурге начали брать курортный сбор, а в Калининграде в конце месяца начнут взимать плату за парковку на муниципальных стоянках. Подробнее читайте в нашем ежемесячном обзоре нововведений.







В историческую усадьбу Луговен в посёлке Чайковское Правдинского района возвращается жизнь. «Новый Калининград» уже рассказывал о новых владельцах памятника — семье Кодоловых, сейчас они активно занимаются восстановлением здания. А заодно и местного сообщества. На выходных Дмитрий и Юлия собрали поселковых ребят на гастрономический мастер-класс. В усадьбу из Калининграда приехала кулинарная студия, которой занимается Юлия. В Чайковское приехали шеф-повара Алексей Потапов и Нина Лусто, они готовили с детьми закрытую пиццу в виде ежа и натуральное мороженое. Корреспондент «Нового Калининграда» Мария Власенкова не смогла отказать себе в гастрономическом удовольствии.







В России с 1 апреля меняются правила выдачи водительских удостоверений. В частности, иностранцам после получения ВНЖ нужно будет обязательно получать российские права (для разных государств тут будут действовать разные условия), а вот уклонистам от армии их выдавать перестанут. Ужесточаются требования к автошколам — они должны иметь заключения ГИБДД о соответствии материально-технической базы требованиям Министерства просвещения. В противном случае учеников к экзаменам в ГИБДД не допустят. Кроме того, меняется и сам порядок приема экзаменов. Подробнее — в материале «Нового Калининграда».