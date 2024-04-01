Нововведения апреля: в защиту памятников, авиапассажиров, покупателей икры

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В апреле начинается призывная кампания (власти недавно опять пообещали, что новобранцев не будут отправлять в зону боевых действий), в Петербурге начали брать курортный сбор, в Калининграде вводят плату за парковку на муниципальных стоянках — рассказываем об этих и других событиях середины весны 2024-го.

Пенсии проиндексируют

Социальные пенсии по старости (для тех, у кого нет достаточного стажа для начисления страховой пенсии), по инвалидности и потере кормильца вырастут на 7,5%. Также правительство уточнило, что на 7,5% будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения для военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами из‑за военной травмы, для участников Великой Отечественной войны и граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. По информации правительства, решение затронет около 4 миллионов человек. Страховые пенсии по старости были проиндексированы на такую же величину в январе.

Начало призывной кампании

Она продлится с 1 апреля до 15 июля. В армию призовут мужчин в возрасте от 18 до 30 лет (ранее — до 27 лет, нижний порог при этом остался прежним — 18 лет), состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять и не пребывающих в запасе. Всего на военную службу призовут 150 тыс. человек. При этом сообщалось, что в период весеннего призыва будут рассылать электронные повестки в военкомат. Со дня получения документа и до явки в военкомат гражданам запрещается выезд из РФ.

В этот же период с военной службы уволят солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых истек срок службы по призыву.

Конец «наливаек»

Власти каждого региона получили право устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Губернатор Антон Алиханов ранее неоднократно высказывался за ужесточение требований законодательства в этой сфере и, надо полагать, в Калининградской области открывшимися возможностями воспользоваться не преминут. Антиалкогольную в самом западном регионе России ведут уже не первый год.

Новое в правилах выдачи водительских прав

С 1 апреля в России вносятся изменения в правила выдачи водительских удостоверений и правила для автошкол. Иностранцам теперь нужно будет получать российские права, а уклонисты от армии их получить не смогут. Кроме того, меняется порядок приема экзаменов.

Порог беспошлинного ввоза товаров для физлиц снизился в 5 раз

Теперь он составляет 200 евро. Речь о товарах, перевозимых: перевозчиком, почтой, в багаже, на всех видах транспорта, кроме воздушного, или пешком.

Понятие перепланировки расширили

В России вступил в силу закон, уточняющий в том числе правила перепланировки жилья. Например, ею признают изменение границ помещений и образование новых, изменение внутренней планировки квартир. Согласования теперь потребуют даже «несерьезные» изменения: перенос дверного проема или демонтаж встроенных шкафов. Порядок переоформления планировки тоже стал более сложным.

Штрафы для авиакомпаний за задержки

Они выросли в четыре раза — до 100 рублей за каждый час просрочки (но не более чем 50% стоимости перевозки). Речь о задержках не только пассажиров, но и багажа, а также грузов. Исключение — обстоятельства, не зависящие от перевозчика. Пассажир также вправе потребовать возмещения убытков сверх штрафа.





Защита исторических зданий

Зданий, обладающие признаками объекта культурного наследия, теперь запрещается сносить. Также появился список работ, которые разрешены на территории выявленного объекта культурного наследия. Это, в частности, сохранение памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, атакже ремонт и реконструкция объектов капитального строительства без увеличения их объемно-пространственных характеристик.

Покупателей икры тоже защитят

В России начинается поэтапная маркировка икры осетровых и лососевых видов рыб. Так власти хотят побороть нелегальную продукцию. По данным Росрыболовства, сегодня теневой рынок только красной икры превышает 4 млрд рублей.

В Петербурге начал действовать курортный сбор

Его должны взимать гостиницы, хостелы и т.д. За неуплату полагается штраф до 2000 рублей. От уплаты освобождается 21 категория граждан, в том числе ветераны, люди с инвалидностью, студенты петербургских вузов, многодетные семьи. Предполагается, что деньги пойдут на строительство и содержание объектов туристической инфраструктуры Петербурга. В 2024 году местные власти ожидают собрать с туристов таким образом около 310 млн рублей.

Прямые рейсы в Египет из «Храброво»

Полеты в Шарм-эш-Шейх планируется запустить с 7 апреля. Рейсы запланированы один раз в неделю по воскресеньям на воздушных судах Airbus А321, рассчитанных на 220 пассажирских мест. Полетная программа согласована до мая 2025 года.

На муниципальных парковках в Калининграде придется платить

Плату планируется ввести с 22 апреля. Стоимость парковки для автомобилей: легковых — 70 рублей в час, для машин массой от 3,5 тонн — 150 рублей в час. Автомобили экстренных служб и силовых ведомств от платы будут освобождены. Также плата не будет взиматься с автомобилей инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и узников концлагерей. Речь идет о городских парковках напротив башни «Врангель» на пересечении Пролетарской и озерного проезда (37 мест), у Детской поликлиники № 6 на ул. Гайдара (21 место), у Дворца спорта «Янтарный» (59/5 мест), на ул. Согласия (55 мест) и на ул. Октябрьской у Медового моста (2 места).

Текст — Оксана Ошевская, фото — /Новый Калининград