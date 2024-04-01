Нововведения апреля: в защиту памятников, авиапассажиров, покупателей икры

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Нововведения апреля: в защиту памятников, авиапассажиров, покупателей икры

В апреле начинается призывная кампания (власти недавно опять пообещали, что новобранцев не будут отправлять в зону боевых действий), в Петербурге начали брать курортный сбор, в Калининграде вводят плату за парковку на муниципальных стоянках — рассказываем об этих и других событиях середины весны 2024-го.

Пенсии проиндексируют

Социальные пенсии по старости (для тех, у кого нет достаточного стажа для начисления страховой пенсии), по инвалидности и потере кормильца вырастут на 7,5%. Также правительство уточнило, что на 7,5% будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения для военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами из‑за военной травмы, для участников Великой Отечественной войны и граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. По информации правительства, решение затронет около 4 миллионов человек. Страховые пенсии по старости были проиндексированы на такую же величину в январе.

Начало призывной кампании

Она продлится с 1 апреля до 15 июля. В армию призовут мужчин в возрасте от 18 до 30 лет (ранее — до 27 лет, нижний порог при этом остался прежним — 18 лет), состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять и не пребывающих в запасе. Всего на военную службу призовут 150 тыс. человек. При этом сообщалось, что в период весеннего призыва будут рассылать электронные повестки в военкомат. Со дня получения документа и до явки в военкомат гражданам запрещается выезд из РФ.

В этот же период с военной службы уволят солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых истек срок службы по призыву.

Конец «наливаек»

Власти каждого региона получили право устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Губернатор Антон Алиханов ранее неоднократно высказывался за ужесточение требований законодательства в этой сфере и, надо полагать, в Калининградской области открывшимися возможностями воспользоваться не преминут. Антиалкогольную в самом западном регионе России ведут уже не первый год.

Новое в правилах выдачи водительских прав

С 1 апреля в России вносятся изменения в правила выдачи водительских удостоверений и правила для автошкол. Иностранцам теперь нужно будет получать российские права, а уклонисты от армии их получить не смогут. Кроме того, меняется порядок приема экзаменов.

Порог беспошлинного ввоза товаров для физлиц снизился в 5 раз

Теперь он составляет 200 евро. Речь о товарах, перевозимых: перевозчиком, почтой, в багаже, на всех видах транспорта, кроме воздушного, или пешком.

Понятие перепланировки расширили

В России вступил в силу закон, уточняющий в том числе правила перепланировки жилья. Например, ею признают изменение границ помещений и образование новых, изменение внутренней планировки квартир. Согласования теперь потребуют даже «несерьезные» изменения: перенос дверного проема или демонтаж встроенных шкафов. Порядок переоформления планировки тоже стал более сложным.

Штрафы для авиакомпаний за задержки

Они выросли в четыре раза — до 100 рублей за каждый час просрочки (но не более чем 50% стоимости перевозки). Речь о задержках не только пассажиров, но и багажа, а также грузов. Исключение — обстоятельства, не зависящие от перевозчика. Пассажир также вправе потребовать возмещения убытков сверх штрафа.

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Защита исторических зданий

Зданий, обладающие признаками объекта культурного наследия, теперь запрещается сносить. Также появился список работ, которые разрешены на территории выявленного объекта культурного наследия. Это, в частности, сохранение памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, атакже ремонт и реконструкция объектов капитального строительства без увеличения их объемно-пространственных характеристик.

Покупателей икры тоже защитят

В России начинается поэтапная маркировка икры осетровых и лососевых видов рыб. Так власти хотят побороть нелегальную продукцию. По данным Росрыболовства, сегодня теневой рынок только красной икры превышает 4 млрд рублей.

В Петербурге начал действовать курортный сбор

Его должны взимать гостиницы, хостелы и т.д. За неуплату полагается штраф до 2000 рублей. От уплаты освобождается 21 категория граждан, в том числе ветераны, люди с инвалидностью, студенты петербургских вузов, многодетные семьи. Предполагается, что деньги пойдут на строительство и содержание объектов туристической инфраструктуры Петербурга. В 2024 году местные власти ожидают собрать с туристов таким образом около 310 млн рублей.

Прямые рейсы в Египет из «Храброво»

Полеты в Шарм-эш-Шейх планируется запустить с 7 апреля. Рейсы запланированы один раз в неделю по воскресеньям на воздушных судах Airbus А321, рассчитанных на 220 пассажирских мест. Полетная программа согласована до мая 2025 года.

На муниципальных парковках в Калининграде придется платить

Плату планируется ввести с 22 апреля. Стоимость парковки для автомобилей: легковых — 70 рублей в час, для машин массой от 3,5 тонн — 150 рублей в час. Автомобили экстренных служб и силовых ведомств от платы будут освобождены. Также плата не будет взиматься с автомобилей инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и узников концлагерей. Речь идет о городских парковках напротив башни «Врангель» на пересечении Пролетарской и озерного проезда (37 мест), у Детской поликлиники № 6 на ул. Гайдара (21 место), у Дворца спорта «Янтарный» (59/5 мест), на ул. Согласия (55 мест) и на ул. Октябрьской у Медового моста (2 места).

Текст — Оксана Ошевская, фото — /Новый Калининград

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