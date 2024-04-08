Вечерний@Калининград: крушение моста, метатели изюма и агония «Причала»

Кафедральный собор как символ Калининграда устарел, считает бывший главный архитектор региона Александр Башин. А следовательно, у города нет «изюминки», которую можно назвать «лицом города». На безрыбье туристы оккупируют Рыбную деревню, которую Башин походя критиканул за «слишком простую» архитектуру. Тут просто отметим, что критика эта звучит из уст автора 16-этажного памятника неумеренным аппетитам застройщиков, который много лет нависает над несчастными собором и деревней. Совпадение или нет, но одновременно выяснилось, что в плане экспериментов по созданию «лица» пока вакантно святое, можно сказать, место: непосредственно под Домом Советов. Так что парад метателей нового «изюма» явно не за горами. И к другим, чуть менее возвышенным новостям уходящего понедельника.







Железнодорожная ветка, соединяющая Москву с Калининградской областью, оказалась блокирована из-за обрушения моста в далекой Вязьме. В КЖД пояснили, что задержек грузов случиться не должно, потому что для них есть альтернативные маршруты. А вот пассажирский транзит зависит от скорости, с которой удастся расчистить образовавшийся на путях завал, отметили в пресс-службе областного правительства. Позднее на сайте Калининградской железной дороги появилось сообщение о том, что поезда № 29 (Москва — Калининград) и № 30 (Калининград — Москва) пустят в обход. В момент обрушения на путепроводе находились грузовой и легковой автомобили, погибла женщина, еще по меньшей мере пять человек получили травмы.







В Калининграде близится к завершению многолетняя эпопея с недостроем на Верхнем озере. Ленинградский районный суд поддержал исковые требования прокуратуры и постановил изъять земельный участок, на котором находится кафе «Причал». Здание долгие годы стояло заброшенным, затем там случился пожар. В августе 2022 года территорию заброшенного здания огородили строительным забором, разместив на нем паспорт объекта, в котором сообщалось о «капитальном ремонте нежилого здания кафе». Непосредственно реконструкция началась в июле 2022 года. В планах собственника было завершить работы в декабре 2023 года. Разрешения на строительство у собственника при этом не оказалось, поэтому мэрия обратилась в суд и выиграла дело сначала в Арбитражном суде, а теперь в районном. Представители собственника уже заявили о готовности обжаловать это решение в областном суде.







По мере того, как советские войска приближались к границам нацистской Германии, ряды немецких антифашистов, занимавшихся в составе советских войск на фронте не только агитацией, но и выполнением боевых и разведывательных задач, продолжали пополняться за счет военнопленных. Этнические немцы принимали участие и в Восточно-Прусской наступательной операции Красной армии и непосредственно в штурме Кёнигсберга. В канун 79-й годовщины взятия города «Новый Калининград» рассказывает о солдатах вермахта, развернувших оружие против своих бывших сослуживцев, и объясняет, почему они пошли на такой шаг.