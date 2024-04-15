Вечерний@Калининград: шипы госзакупок и не взлетим, так поплаваем

Калининградский «Автотор» спустился с небес на землю и существенно понизил прогноз производства на 2024 год. Руководство холдинга отчаянно храбрится уже два года, делая вид, что внезапный поворот производства «на восток» — не такая уж в сущности и беда. Но до прежнего показателя в 150 тыс. авто в год ему все еще как до луны. А теперь к другим, чуть более оптимистичным новостям уходящего понедельника.









Лютеранская церковь Анненкирхе открывает выставочное пространство в бывшем пивоваренном заводе «Понарт» в Калининграде. В Санкт-Петербурге этот храм известен выгоревшими интерьерами, выставками современного искусства и дружелюбным отношением к гостям всех конфессий и атеистам. Редактор «Афиши Нового Калининграда» Алина Белянина рассказывает о том, почему Анненкирхе обратила внимание на наш город и надолго ли планирует здесь задержаться.







На прошлой неделе губернатор Антон Алиханов возложил цветы к мемориалу 1200 воинам-гвардейцам в честь 79-й годовщины штурма Кенигсберга. На фотографиях, опубликованных на официальных интернет-ресурсах, губернатор держит в руках букет красных гвоздик. Закупочная цена одного такого цветка — 200 рублей. При этом в рознице их можно найти за 100 рублей. Эта странность вообще характерна для централизованных закупок цветов для регионального правительства: вместо снижения стоимости в результате конкурсов происходит ее увеличение. При этом «соседнее» Заксобрание на цветах по сравнению с розничными покупками экономит. Корреспондент «Нового Калининграда» Ольга Кадомцева попыталась понять, почему бюджет (читать — налогоплательщики) за каждый цветок «от чиновника» платят дважды.







Калининградская область вошла в список 14 пилотных регионов федеральной программы «Плавание для всех». По плану властей, во всех оборудованных бассейнами школах профильные занятия должны начинаться со второго класса. А 80% выпускников этих школ к 2030 году должны к выпускному чувствовать себя в воде, как рыбы. В условиях существенного ограничения свободы передвижения жителям Калининградской области и правда стоит развивать новые навыки для повышения мобильности. Как обстоят дела со строительством учреждений с бассейнами в регионе, выясняла корреспондент «Нового Калининграда» Мария Власенкова.







В минувшие выходные на «Ростех Арене» прошел регбийный матч между калининградским «Балтийский штормом» и московским «Спартаком». Матч стал абсолютным рекордсменом PARI Высшей лиги по посещаемости — он привлек более 7,7 тыс. болельщиков. Интрига сохранялась до конца встречи, в итоге «Балтийский шторм» вырвал победу со счетом 24:22. Калининградцы не только набрали очки, но и получили исторический Кубок Шуляковского — первый спецприз памяти основателя регби в регионе Юрия Шуляковского. За матчем наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.