Вечерний @Калининград: телогрейка ва-банк, нацпарк беды и тонкости реставрации

Губернатору Антону Алиханову прочат переезд в столицу после президентской инаугурации. Владимир Путин должен будет представить новое правительство — впрочем, насколько оно будет новым, особо никто прогнозировать не берется. Анонимные источники, опрошенные «Коммерсантом», среди нескольких кандидатов в министры назвали и имя калининградского губернатора. Шансы которого после появления в косоворотке на недавнем онлайн-совещании с Путиным явно подросли (от себя скромно заметим, что в хайпожорстве его переплюнуть трудно). И это еще наш герой не надел телогрейку. Не секрет, что сам Алиханов Калининградскую область в качестве постоянного места жительства не рассматривал изначально, и как «свой» воспринимается в регионе совсем немногими. С другой стороны — времена такие, что ожидать перемен к лучшему приходится вряд ли. Нынче и экс-губернатора Георгия Бооса вспоминают добрым словом — а ведь лет 15 назад представить подобное было почти невозможно. К другим, чуть менее фантазийным, новостям вторника.

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История создания нацпарка «Виштынецкий», которая тянется с декабря 2017 года, завершилась не в пользу жителей. 1 апреля 2024 года председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. И это не была шутка, несмотря на голоса против национального парка в Роминтской пуще со стороны не только населения и бизнеса, но и региональных властей. Корреспондент «Нового Калининграда» Иван Марков выяснил у жителей и чиновников, какие у них сегодня есть опасения из-за появления на карте Калининградской области еще одной статусной особо охраняемой природной территории.

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Региональные власти представили во вторник пакет мер поддержки многодетных семей Калининградской области. Стоимость льгот — почти полмиллиарда рублей. Многодетным обещают выплаты, детям — горячее питание и бесплатный проезд. Поправки в соответствующие законопроекты рассмотрели депутаты Заксобрания на заседании профильного комитета в среду. Обозреватель «Нового Калининграда» Оксана Майтакова с подробностями.

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В Областном историко-художественном музее восстановили портрет кёнигсбергского бургомистра Теодора Готлиба фон Гиппеля. Картине неизвестного автора свыше двухсот лет. Она попала в музей более двадцати лет назад, но реставрацию решили провести только сейчас, к юбилею Иммануила Канта: Гиппель был его другом. Работу доверили художнику-реставратору из Москвы Ирине Владимировой. Корреспондент «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев встретился с мастером и поговорил с ним о тонкостях восстановления исторической ценности и работы реставратором.

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«Балтика» проиграла ЦСКА в пути РПЛ Кубка России, но осталась в борьбе за трофей. Матч на «ВЭБ-Арене» в Москве закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев. Теперь калининградцы поборются за титул в пути регионов, куда недавно выбили столичный «Локомотив». О том, как прошла игра, читайте в нашем традиционном обзоре.

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