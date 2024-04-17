Вечерний @Калининград: отопительные метания, астрономический демпинг и медвежата

В Калининграде произошло небывалое событие из серии «старожилы не припомнят»: горвласти сослались на непредсказуемость местного климата и решили возобновить отопительный сезон. Срок отключения был максимально коротким — неделя; еще считаные часы назад горвласти сообщали на странице губернатора Антона Алиханова «ВКонтакте», что раскочегарить батареи сейчас ну никак невозможно. И вот случилось чудо. Наверное, кто-то все же догадался посмотреть прогноз погоды. Во что эти метания обойдутся горожанам, видимо, станет известно чуть позже. К другим, не таким фантастическим, новостям среды.





Ассоциация туроператоров России сегодня добила теплившиеся остатки надежды тех, кто собирался вылететь из Калининграда в Турцию рейсами Southwind Airlines. Туроператорам, которые выкупали основную долю предполагаемых мест на борту, найти альтернативного перевозчика не удалось — а несостоявшегося прежнего «забанил» Евросоюз, посчитав связанным с Россией. В итоге один из операторов аннулировал туры вовсе (хотя средства можно будет перевести на туры с вылетом из Москвы), второй — предлагают заменить перелет на стыковочный, выбрать иную дату или город вылета. Деньги за туры можно вернуть. Между тем чартерные рейсы из аэропорта «Храброво» намерен запустить другой авиаперевозчик — Corendon Airlines, полетную программу хотят начать 22 мая. Правда, туроператор там будет совсем другой.





Астрономический бастион в Калининграде, которому не везет как минимум с момента покупки в 2008 году (его приобрела фирма небезызвестного «героя вчерашних дней» Гасана Нюдюрбегова), продолжает испытываться судьбой. Его выставили на продажу в рамках процедуры банкротства собственника, по состоянию на сегодняшний день цена определена в 288 млн рублей. Предполагается, что каждые несколько дней цифра будет снижаться, и в четверг, 18 апреля, должно произойти одно из таких падений — почти на 15 млн рублей. При этом в конце прошлого года областная Служба охраны памятников объявила о том, что подала на собственника в суд с требованием провести противоаварийные работы. Возможно, продажный «астрономический демпинг» этот процесс как-то ускорит. Но это не точно.





В Калининградском зоопарке 14 апреля прошла открытая встреча с Василием Пажетновым, который 30 лет занимается спасением и реабилитацией осиротевших бурых медвежат. Он приехал поучаствовать в церемонии награждения премией «Мой ласковый и нужный зверь» в Зеленоградск, где занял первое место в номинации для зоозащитников. В ходе лекции слушатели узнали, почему медвежата не должны видеть людей, какая «оптимальная плотность медведя» и так ли опасны эти животные для человека. Корреспондент «Нового Калининграда» Ольга Кадомцева послушала выступление и приводит самые интересные фрагменты.