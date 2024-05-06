Вечерний@Калининград: депутатская скромность, зона вылета и почти Голландия

Скромные калининградские депутаты (и Заксобрания, и горсовета) снова решили не делиться с излишне любопытным электоратом сведениями о своем имуществе и заработках. Такую возможность они получили по президентскому указу в 2022 году, и с удовольствием пользуются ею второй год подряд. В отличие от членов областного правительства, которые в прошлом году перед населением свои доходы все же обнажили. Что вовсе не означает, что в этом году нас ждет подобный парад чиновничьей транспарентности. «Скромность» в подобных делах может оказаться слишком заразной. А теперь к другим, чуть менее секретным новостям уходящего понедельника.









В федеральном Минтрансе заявили, что планируют «принимать меры по выделению дополнительных средств» на льготные авиабилеты для калининградцев в этом году. Размытость формулировки не слишком обнадеживает, учитывая ажиотажный спрос на этот недорогой способ покинуть регион. Особенно «воодушевляет», что с невозможностью купить билеты калининградцы столкнулись уже на старте продаж. К которому ни власти, ни авиакомпании оказались не готовы ни технически, ни финансово: первые располагали только «остаточными» средствами, вторые не смогли сразу наладить систему онлайн-продаж. Так что пока улететь смогут лишь 30 тыс. расторопных счастливчиков. И то, скорее всего, не в те даты, на которые рассчитывают, а в те, на которые удастся урвать льготный билет.







В Калининграде 6 мая прошла генеральная репетиция парада Победы. Фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова наблюдала за его изнанкой: как военные, курсанты, кадеты и юнармейцы причесываются перед прогоном, допивают кофе, начищают обувь, читают «Вино из одуванчиков» и дремлют в ожидании своей очереди. Сам парад пройдёт 9 мая в 10:00. Для него перекроют движение в центре города с 7:00 до 13:00. 0+







В питомнике под Гвардейском открыли для посетителей тюльпановое поле. В ответ на это калининградцы вооружились ножницами, секаторами, фотоаппаратами и корзинами для цветов (до 12 мая посетители могут за 1000 рублей унести с собой 50 свежесрезанных тюльпанов). В питомнике «Калинково» выращивают более 100 сортов тюльпанов, калининградский климат для этого отлично подходит, поскольку напоминает голландский. Только чуть холоднее. Но тюльпаны устойчивы к холодам и не страдают от поздних весенних заморозков. Цветут они две-три недели. Юлия Власова успела запечатлеть ускользающую красоту. 0+







Калининградская «Балтика» проиграла «Уралу» и оказалась в зоне вылета из РПЛ. Матч в Екатеринбурге закончился минимальной победой хозяев — 2:1. Счёт открыли калининградцы уже 16 секунде встречи. Однако на 19 минуте уральцы сравняли цифры на табло. Победу хозяевам принёс вингер екатеринбуржцев Алексей Ионов, замкнув навесную передачу на 95 минуте игры. «Балтика» скатилась на 15 строчку турнирной таблицы, имея в своём активе 26 очков. Следующий матч у балтийцев домашний. В субботу, 11 мая, в Калининград приедет московское «Динамо». Начало матча — в 20:30 (0+).