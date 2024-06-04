Вечерний @Калининград: ЧП на море, огуречный дисконт и философия «Кантаты»

Утро вторника выдалось тяжелым: региональный СК сообщил о гибели на пляже Зеленоградска 16-летнего подростка. Им оказался воспитанник местного центра для детей, оставшихся без попечения родителей, «Наш дом». По данным следствия, подросток пытался спасти из моря двух своих младших товарищей, которых уносило течением, но не смог. 13-летних ребят в итоге вытащили подоспевшие спасатели МЧС, они же чуть позже извлекли из воды и тело погибшего юноши. В администрации Зеленоградска заявили, что ЧП на пляже произошло в 20:44, когда там уже не было муниципальных спасателей, чей рабочий день заканчивается в 20.00. В свою очередь, региональный минсоц сообщил, что подростки покинули территорию социального центра самовольно. Как только их отсутствие заметили, сразу же организовали поиски, но было уже поздно. В центре «Наш дом» проводится служебная проверка, подробности ЧП выясняет СК, ход расследования находится также на контроле прокуратуры.





Тему контроля за подростками подняли в понедельник и власти Калининграда, напомнив о комендантском часе для несовершеннолетних. Поводом послужила жалоба одного из горожан на подростковый вандализм. «Разбивают урны, ломают скамейки, малюют на стенах и прочее. Никаких патрулей в городе по ночам нет. Твори что хочешь», — написал он на странице врио губернатора области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте». Городские власти в ответ признали, что проблема актуальна, и напомнили, что детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет без сопровождения взрослых после десяти вечера на улицах быть попросту не должно.

Корреспондент «Нового Калининграда» проанализировал динамику цен в супермаркетах города за минувший месяц. Выяснилось, что торговых сетях продолжили дорожать овощи. Исключение составили только огурцы: они подешевели на 30 — 50 рублей. Цены на молочную продукцию в основном остались прежними. А вот яйца, слегка подешевевшие перед Пасхой, теперь вновь стоят по-разному. Наибольший рост в цене составил 25 рублей.

Концерт-открытие IV международного фестиваля классической музыки «Кантата» под символическим названием «Диалог» прошел 3 июня в «Понарте» (12+). В этот вечер на сцене состоялся «диалог» Иммануила Канта и Николая Бердяева, Петра Чайковского и Рихарда Вагнера, русской и европейской души, старого и молодого поколения, гостей и участников фестиваля. Корреспондент «Нового Калининграда» Ольга Кадомцева рассказывает, какие философские вопросы поднимались и как происходило смешение двух культур в городе контрастов.

Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда»