Вечерний @Калининград: доходы врио, доступный Янтарный и ломбард Кёнигсберга

В течение двух предыдущих лет многие российские чиновники, пользуясь введённым на время СВО разрешением, не обнародовали свои доходы. Не стал исключением и врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных. Информации о его доходах за 2022 и 2023 годы нет в открытом доступе. Но ничто не мешает заглянуть в кошелёк экс-заместителя Министра промышленности и торговли РФ версии 2019-2021 годов. В 2019 Беспрозванных задекларировал 13,6 млн рублей. В 2020 его официальный доход составил 13,5 млн. За 2021 год Алексей Беспрозванных на посту замминистра заработал 18,5 млн рублей. Если сравнить эти цифры с расходами на содержание губернатора региона (в соответствии с законом о бюджете Калининградской области на 2024 год они составляют 6,134 млн рублей в год), то счёт явно не в пользу новой должности. Остаётся надеяться, что морской воздух и красоты самого западного региона хоть как-то смягчат удар по благосостоянию врио главы региона.







Янтарный стал одним из лидеров в стране по росту стоимости краткосрочный аренды квартир на майские праздники. За год цена выросла на 24%, достигнув в среднем 5100 рублей в сутки. На недоступность отдыха в Янтарном на днях пожаловался главе администрации городского округа Артуру Крупину один из жителей региона. Сити-менеджер отметил, что мыслей превращать Янтарный в «курорт для богатых» у местной власти нет. «Недвижимость Нового Калининграда» решила проверить, остались ли в посёлке доступные варианты посуточной аренды, проанализировав предложения сайтов «Авито» и «Суточно.ру»*.





В пятницу стало известно, что в историческом здании бывшего кёнигсбергского ломбарда на ул. Коперника, 21, в центре Калининграда начали разбирать крышу. Также в сохранившейся с довоенных времён многоэтажке частично демонтировали лифт, пристроенный в советские времена к одной из стен здания. О начале работ сообщили очевидцы. Ранее собственник заявлял о намерении построить на этом месте многоэтажку. «Новый Калининград» выяснял, является ли демонтаж кровли началом сноса исторического здания, который в Калининграде иногда называют словом «реконструкция».





В Калининград впервые пришёл Всероссийский летний корпоративный фестиваль спорта. Мероприятие официально открылось вечером в четверг, 6 июня, возле «Ростех Арены». Как отметили организаторы, в этом году на фестивале выступят более 2 тысяч спортсменов из 32 регионов страны. Состязаться в соревнованиях по 25 видам спорта будут команды от 106 организаций. В их числе и госкорпорация «Ростех», при поддержке которой и проходит мероприятие. На церемонии побывал корреспондент «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев.

Текст: Мария Власенкова, фото из архива «Нового Калининграда»