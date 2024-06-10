Вечерний @Калининград: полетные субсидии, выгодные глэмпинги и упорная Турция

Благую весть принес калининградцам в понедельник министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт. Он сообщил, что на субсидирование авиабилетов для жителей и студентов региона дополнительно направили ещё 675 млн рублей. «Мы изыскали дополнительные возможности, и более 675 млн рублей направили на эти цели. Сегодня с 08:30 утра начались продажи дополнительных пакетов льготных билетов», — подчеркнул Старовойт и дополнил, что при нём женщина в кассе «Аэрофлота» купила билет в Санкт-Петербург за 3,5 тыс. рублей. Если вдруг у калининградцев вырастут зарплаты, снизятся цены в магазинах, и наш регион с 45 места в рейтинге социально-экономического развития взберется в первую десятку, впору будет подумать, что чудеса действительно случаются.


g4mccy2m3nt6yv8lghz6sz2caey0fp6p (1).jpg

В Балтийске начался монтаж глэмпингов в районе военно-морского клинического госпиталя. Глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников предупредил, что доступ на территорию может быть частично ограничен «примерно как на территории „Малина-глэмпинг“ под Зеленоградском». Как подчеркнул глава, оборудование глэмпингов — выгодное предприятие для муниципального бюджета: «В год предприниматели платят примерно 650 тысяч рублей за гектар. Причем земля не в собственности и не в аренде. Предприниматель только получает право на размещение объекта. То есть мы ничего не теряем. Нам это выгодно. Сейчас мы еще два участка по 5 га под глэмпинги отторговали».

bfrphyqf07op2oub1p5cvzgjn40tg8je (1).jpg

Строительство еще одного, видимо, тоже для кого-то выгодного глэминга началось и на территории под Светлогорском, которую местные жители относят к историческому Варникенскому лесу. И этот факт последних совсем не порадовал: один из очевидцев даже вызвал полицию. Впрочем, вряд ли это отразится на планах застройщиков: конце 2023 года бизнесмены получили грант в размере 45 млн рублей на создание гостиничных глэмпинг-комплексов на данной территории. А региональное управление Следственного комитета отказало светлогорским экоактивистам в возбуждении уголовного дела против главы муниципального образования Андрея Мохнова и главы администрации Владимира Бондаренко. Ничего личного, просто бизнес.

87dfc978374765950e80c4d2548ae40d (1).jpg

Турецкие авиакомпании не оставляют попыток наладить перевозку калининградцев на свои курорты. Чартерные рейсы к берегам турецким рассчитывают возобновить «возможно, даже к середине лета». Об этом заявил директор калининградского аэропорта Александр Корытный. «Сегодня мы разговаривали с заместителем министра транспорта, который сказал, что в ближайшее время собираются привести к финалу переговорный процесс с турецкой стороной. И возможно, даже к середине лета мы договоримся о программе полётов в Стамбул и Анталью», — сказал Корытный. Пока же в Калининград выполняется только одна чартерная программа — египетской авиакомпании в Шарм-эль-Шейх. Рейсы осуществляются один раз в неделю, но иногда случаются и дважды.

Текст: Оксана Шевченко, фото: архив «Нового Калининграда, страница Балтийского городского округа «ВКонтакте», очевидцы

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Полулегальные методы

Замглавреда «НК» Вадим Хлебников о том, почему власти скрывают от горожан свои планы по застройке.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter