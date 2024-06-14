​​Вечерний @Калининград: блоки у «блошки», упорство Любивого и добророк

В Калининграде на улице Пролетарской, в районе перекрестка с пешеходной улицей Профессора Баранова, в пятницу, 14 июня, появились бетонные блоки, загородившие парковку на трамвайных путях. По словам главы администрации Калининграда Елены Дятловой, на такую меру горвласти пошли после многочисленных обращений жителей, жаловавшихся на незаконный блошиный рынок. Пока чиновники придумывали, как избавиться от торговцев-нелегалов, последние начали готовить свой собственный ответ. Развитие событий может последовать уже в эту субботу. 

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Бывший главврач Больницы скорой помощи, экс-глава Калининграда Евгений Любивый продолжает бодаться с БСМП и областным минздравом. Несмотря на заверения пресс-службы правительства, что главврач ушел со своего поста по собственному желанию, в конце апреля он заявил, что увольнение произошло без его ведома, а приказа он «в глаза не видел». Любивый упорно стоит на своем, требуя «защиты своей чести», восстановления в должности главврача и выплаты компенсации морального вреда в размере миллиона рублей. За очередным заседанием суда наблюдал корреспондент «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев.

11 июня президентский Фонд культурных инициатив подвёл итоги второго в этом году конкурса на распределение грантов. Калининградские организации подали 93 заявки, однако поддержку получили лишь семь из них. Стоит отметить, что куш сорвали преимущественно те, кто сделал ставку на традицию. Так, финансированием обеспечат патриотический фестиваль, приуроченный к 110-летию начала Первой мировой, «Родное радио» Черняховской епархии, татаро-башкирское общество культуры «Кардашлар», организацию «Дети войны» и других заявителей.

Грядущие выходные объединят любителей гитарных запилов и желающих творить добро на фестивале «Рок ради жизни» (16+): на пляже в Пионерском выступят «Станок», «Наборы хромосом», «Рилай», «Западный фронт», «Артур Беркут», «Четыре» и другие. Параллельно с этим будет проводиться благотворительный аукцион и сбор средств в поддержку центра «Верю в чудо». Фестиваль распространит свое влияние и на другие площадки региона. Где можно будет потрясти гривой с пользой для детей и котов (им тоже обещают помочь), а также провести выходные в более спокойной обстановке — читайте в уикэнд-гиде «Нового Калининграда».

Текст: Иван Марков, фото из архива «Нового Калининграда»

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