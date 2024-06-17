Вечерний @Калининград: растущая свалка, шашлык с сальмонеллой, «блошка» и кошки

О свалке в Барсуковке, в прямом смысле слова отравляющей жизнь жителям Советска, теперь известно и главе СКР Александру Бастрыкину. Советчане рассказали ему о своей проблеме в комментариях в соцсетях. «Граждане высказывают жалобы на ухудшение состояния здоровья, отмечая участившиеся случаи возникновения заболеваний дыхательной системы. Неоднократные обращения в компетентные органы результатов не принесли», — рассказали в региональном СК, которому теперь предстоит не только провести проверку, но и отчитаться о ее результатах высшему руководству. Неизвестно, поможет ли советчанам вмешательство Бастрыкина, потому что пока всерьез повлиять на решение вопроса оказалось не по силам ни экс-главе региона Антону Алиханову, ни его преемнику Алексею Беспрозванных. Более того, после недавнего визита последнего в Советск и озвученного там обещания усилить работу по выявлению и ликвидации очагов неприятных запахов на полигоне ТБО в районе Барсуковки внезапно появилась информация о том, что свалку планируют расширить и даже готовы выделить под эти цели 52 млн рублей. На просьбу «Нового Калининграда» прокомментировать эту приводящую в замешательство информацию областные власти потребовали прислать официальный запрос. «Ждите ответа».





В Калининградской области с начала года зафиксировано уже три вспышки кишечных инфекций в заведениях общепита и службах доставки. Как сегодня осуществляются проверки кафе и ресторанов, по какому принципу точки общественного питания должны организовывать свою работу и существует ли связь между шашлыком, строганиной и сальмонеллезом, в интервью «Новому Калининграду» рассказала главный государственный санитарный врач региона Елена Бабура.





Затяжной конфликт администрации Калининграда и торговцев блошиного рынка у стен башни «Врангель», похоже, накаляется. После решения властей оградить бетонными блоками трамвайные рельсы на улице Пролетарской предприниматели сначала задумали собрать подписи за отставку сити-менеджера Елены Дятловой, а потом и вовсе решили организовать митинг за сохранение места «барахолки» в Калининграде. Позиция администрации не меняется уже несколько лет: торговать можно в конце улицы Гагарина и Московского проспекта. Представители «блошки» от такого предложения отказываются. Корреспондент «Нового Калининграда» побывал на рынке в воскресенье и выслушал аргументы торговцев.

Региональное управление Россельхознадзора обновило перечень правил и требований для владельцев кошек и собак, планирующих выехать со своими питомцами за границу. Некоторые нововведения вступят в силу лишь с середины сентября, но есть и те, что актуальны уже сегодня. В частности, запрет на ввоз домашних любимцев на территорию Литвы, которая теперь готова принимать котов и собак из России лишь в качестве «транзитных пассажиров» и только при наличии всех прививок, анализов и прочих справок. Какие еще «сюрпризы» ожидают владельцев «хвостиков», планирующих совместный вояж со своими питомцами, рассказываем в нашем материале.

На побережье в Пионерском в минувшую субботу прошёл тринадцатый благотворительный фестиваль «Рок ради жизни». Собранные средства направили на строительство первого в регионе детского хосписа «Дом Фрупполо». Это негосударственный проект, инициатором которого выступил благотворительный фонд «Верю в чудо». Рок-музыка и доброе дело вновь объединили разные поколения жителей области, поддержавших идею как финансово, так и эмоционально. Показываем, как это было.