На расширение свалки под Советском готовы выделить 52 млн рублей

Госпредприятие Калининградской области «Единая система обращения с отходами» ищет подрядчика на расширение мусорного полигона в Барсуковке. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно проекту контракта, исполнителю работ в течение 190 дней предстоит обустроить площадку для накопления твёрдых коммунальных отходов на двух участках с кадастровыми номерами 39:07:030004:92 и 39:07:030004:93. Для этого нужно сформировать насыпь и изоляционный экран, а также обустроить две дороги: патрульную и технологическую. Начальная (максимальная) цена контракта — 51,6 млн рублей. Подрядчика определят 3 июля.

Жители Советска регулярно жалуются на неприятный запах, исходящий от свалки в Барсуковке. В региональном минприроды признали, что быстро решить проблему не удастся. В марте на мусорном полигоне под Советском сотрудники ЕСОО убрали жировую яму. Жировые отходы там не принимают с 15 февраля. Тело полигона изолировали грунтом. Устранить нарушения в Барсуковке потребовала Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура. 1 марта жителям Советска обещали, что источник неприятного запаха будет блокирован в течение 10 дней. В начале мая бывший глава региона Алиханов признал, что мер по дегазации воздуха на полигоне недостаточно. 6 июня советчане пожаловались на вонь со свалки уже врио губернатора Алексею Беспрозванных, попросив его разобраться с проблемой. 14 июня он пообещал усилить работу по ликвидации очагов вони в Советске.