Беспрозванных пообещал усилить работу по ликвидации очагов вони в Советске

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных во время выезда в Советск 13 июня пообещал усилить работу по выявлению и ликвидации очагов неприятных запахов на полигоне ТБО в районе пос Барсуковка. Как сообщает пресс-служба правительства региона, Беспрозванных дал ряд поручений, которые, как полагают в правительстве, должны нормализовать экологическую обстановку в муниципалитете.

«Дал указание в течение ближайших недель провести апробацию средств уничтожения запахов, в случае удачной практики технологию промышленного дезодорирования будем применять на регулярной основе. Усилим работу по выявлению и ликвидации даже небольших возможных очагов распространения запахов на теле полигона, — цитирует пресс-служба Алексея Беспрозванных. — Параллельно работаем над сокращением сроков по доставке и монтажу очистных сооружений, ускорим разработку проектно-сметной документации по модернизации полигона».



Как утверждают в правительстве, в настоящее время территория полигона изолирована инертными материалами, прекращен прием жиров, являющихся основным источником неприятного запаха, ликвидированы жировые ямы, снижен поток ТКО. В рамках производственного экологического контроля проб атмосферного воздуха превышения концентраций загрязняющих веществ не фиксируются.