Советчане пожаловались главе СКР Бастрыкину на вонь со свалки в Барсуковке

О проблеме со свалкой в поселке Барсукова стало известно главе СКР Александру Бастрыкину. Он поручил региональному СК доложить о результатах проверки по обращению о нарушении природоохранного законодательства, сообщила пресс-служба ведомства.

«В комментариях в социальной сети в СК России поступило обращение о нарушении природоохранного законодательства в поселке Барсуковка Калининградской области. В населенном пункте функционирует полигон твердых бытовых отходов, в результате деятельности которого происходят регулярные выбросы в атмосферу токсичных веществ, местные жители ощущают едкий запах. Кроме того, граждане высказывают жалобы на ухудшение состояния здоровья, отмечая участившиеся случаи возникновения заболеваний дыхательной системы. Неоднократные обращения в компетентные органы результатов не принесли», — рассказали в региональном СК.

Организована процессуальная проверка, о результатах которой будет доложено Бастрыкину. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, жители Советска регулярно жалуются на неприятный запах, исходящий от свалки в Барсуковке. В региональном минприроды признали, что быстро решить проблему не удастся. В марте на мусорном полигоне под Советском сотрудники ЕСОО убрали жировую яму. Жировые отходы там не принимают с 15 февраля. Тело полигона изолировали грунтом. Устранить нарушения в Барсуковке потребовала Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура. 1 марта жителям Советска обещали, что источник неприятного запаха будет блокирован в течение 10 дней. В начале мая бывший глава региона Алиханов признал, что мер по дегазации воздуха на полигоне недостаточно. 6 июня советчане пожаловались на вонь со свалки уже врио губернатора Алексею Беспрозванных, попросив его разобраться с проблемой. 14 июня он пообещал усилить работу по ликвидации очагов вони в Советске.

