Вечерний@Калининград: вредные орнитологи, кадровая текучка и возвращение носа

 На Куршской косе набирает обороты конфликт руководства нацпарка с орнитологами. Директор парка Анатолий Калина считает, что сотрудники биостанции «Рыбачий» препятствуют реализации инвестиционного проекта по строительству международного пассажирского речного пункта пропуска, оградительного мола и гостинично-рекреационного комплекса в поселке Рыбачьем. Орнитологи же утверждают, что подобная застройка неизбежно приведет к гибели перелетных птиц, которая уже случалась после возведения высотных жилых комплексов в Зеленоградске и станет еще более массовой после появления многоэтажек на участках, непосредственно прилегающих к центральной части Куршской косы, в месте концентрации мигрирующих птиц. Однако Калина тревоги ученых не разделяет: по его мнению, позиция Зоологического института Российской академии наук, касающаяся негативного воздействия на орнитофауну в периоды миграции, ссылается на данные 1970-х и 1980-х годов, а потому «устарела». Видимо, за прошедшие годы перелетные птицы должны были развить в себе навыки, как не разбиваться насмерть о светящиеся окна высоток. Ничего личного, просто бизнес.

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Ректор в СИЗО, да здравствует ректор! Вместо арестованного накануне Александра Федорова БФУ имени Канта — пока временно — возглавил проректор вуза по научной работе Максим Дёмин. Такое кадровое решение приняло Министерство образования и науки Российской Федерации. Дёмин — кандидат физико-математических наук, выпускник МИФИ. Согласно официальному сайту калининградского вуза, он является проректором по научной работе. В БФУ им. Канта Дёмин пришёл в 2016 году на пост заместителя директора департамента по научной работе. Автор 28 научных публикаций в журналах, входящих в перечень Scopus, шести патентов и свидетельств о госрегистрации, Дёмин также является обладателем трёх грантов научных фондов.

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Как выяснилось сегодня, не все ладно с кадрами в калининградской школе № 57 на ул. Флотской. По крайней мере, так считают родители обучающихся там учеников. Они утверждают, что последний год из учебного заведения наблюдается массовый отток педагогов, полагая, что увольнения учителей связаны с действиями директора Елены Кремер. В свою очередь, городские власти утверждают, что в школе всё в порядке. «Новый Калининград» попытался выслушать все стороны конфликта.

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Кто-то теряет, а кто-то… обретает. Хорошей новостью сегодняшнего дня стала история «Каменотеса» — горельефа, что встроен в стену Дома техники (сегодня торговый центр «Эпицентр») со стороны улицы Баранова. На помощь находившейся в весьма плачевном состоянии фигуре из известняка пришли калининградские волонтеры, которые очистили «Каменотеса» от слоев цемента и разномастной краски, «подлечили» его от разъедающего грибка и даже «подарили» новый нос взамен утраченного. Правда, подобная активность волонтеров пришлась не по душе руководителю региональной Службы госохраны объектов культурного наследия Евгению Маслову. Подробности истории «спасения» горельефа читайте в нашем материале, ну а «Каменотеса» — с новым носом!

Текст: Оксана Шевченко, фото: архив «Нового Калининграда

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