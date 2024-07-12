Вечерний @Калининград: непобедимые цены, стены против птиц и тур по столовым

Тема бесконтрольного роста и без того высоких цен на продукты в регионе не теряет своей актуальности. Калининградцы не раз замечали, что даже товары местного производства в Москве порой стоят дешевле. На этой неделе ценообразованием заинтересовался и врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных, который ещё не успел забыть, сколько тратил в столичных супермаркетах. Местных производителей продуктов Беспрозванных предупредил о том, что наценки на их товары должны быть небольшими.



Причины постоянного роста цен глава региона видит в стоимости логистики, росте тарифов на электроэнергию и газ, амортизации, возросших затратах на сырьё, материалы и комплектующие. Остаётся понять, что делать. Бороться с ростом цен уже пытались предшественники Алексея Сергеевича. Как видим, больших успехов никому достичь не удалось. В числе мер по снижению цен врио назвал возмещение части затрат на корма и процентной ставки по инвестиционным кредитам, субсидии сельхозпроизводителям и выделение местных продуктов на прилавках. О том, может ли помочь такое «лечение» «пациенту», высказались эксперты.

Дискуссия о будущем масштабном строительстве в поселке Рыбачий в начале этой недели вышла за пределы национального парка «Куршская коса» и грозит стать крупным скандалом. Специалисты Зоологического института РАН ранее высказывали свои опасения, что новостройки встанут на пути миграции птиц. Директор нацпарка Анатолий Калина утверждает, что орнитологи «отказываются конструктивно работать над проектом». Что происходит вокруг будущей стройки и какие аргументы приводят разные стороны конфликта, выяснял «Новый Калининград».

На этой неделе в поисках спасения от жары «Недвижимость Нового Калининграда» вернулась в Янтарный. Недавно мы искали там доступные квартиры в аренду. На этот раз решили посмотреть, что может предложить посёлок гостям, не ограниченным в финансах. Объявления с самой высокой ценой размещены на сайтах сервисов «Циан» и «Авито». Стоимость суток проживания — от 18 до 22,6 тыс. рублей.

Несмотря на то что сфера общественного питания постоянно эволюционирует и модные заведения спешат соответствовать последним трендам, не теряет актуальности и формат столовых. Быстрое обслуживание, готовые блюда перед глазами, а не на фото, доступные цены и широкий ассортимент отличают эти заведения от конкурентов и позволяют им держаться на плаву. Немало столовых и в центре Калининграда. Обзор пяти популярных у жителей и гостей города точек со средним чеком от 250 до 500 рублей — в нашем материале.

Текст: Мария Власенкова, фото: архив «Нового Калининграда», пресс-служба правительства Калининградской области