Вечерний@Калининград: ненужные парковки, неприкаянный форт и отсуженный завод

 С муниципальными платными парковками Калининграду явно не везет. Денег на их создание затрачено немало, а финансовой «отдачи» пока, похоже, не предвидится. В начале недели мы уже рассказывали о пустующей парковке в районе кольца ул. Гайдара и Горького около филиала детской поликлиники № 6. И, как оказалось, примерно такая же ситуация складывается и на других платных муниципальных стоянках, обустроенных за бюджетный счёт. Даже в туристической части Калининграда недалеко от центра парковка заполнена меньше чем наполовину. В более отдаленных же районах города ситуация и вовсе плачевная. С чем связан подобный «игнор» со стороны автомобилистов, предстоит разобраться властям: к середине августа они планируют проанализировать данные по заполняемости парковок и подсчитать доходы от их деятельности. Есть подозрение, что по итогу этого анализа как минимум придется снизить установленные тарифы, а как максимум — кого-то уволить за то, что бюджетные деньги на обустройство паркингов отправились, по всей видимости, в трубу.

ljq4uklxfqnu3uf2p9egxd7b82pdp3nv (1).jpg

В то время как городские власти надеются заманить автомобилистов на свои платные парковки, областные мечтают отдать «в добрые руки» находящийся в неудовлетворительном состоянии объект культурного наследия «Форт № 10 „Канитц“ XIX век». В июне этого года Агентство по имуществу сообщало о намерении приватизировать его через процедуру торгов. А уже сегодня стало известно, что правительство Калининградской области намерено сдать форт в аренду за рубль. «Начальная (минимальная) цена продажи объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, устанавливается равной одному рублю с учетом налога на добавленную стоимость, — отмечается в проекте постановления. — Земельный участок с кадастровым номером 39:03:090903:184 передается победителю конкурса в аренду в соответствии с законодательством РФ». Будущий владелец объекта будет обязан «выполнять требования к содержанию, использованию, сохранению объекта, предусмотренные охранным обязательством». Учитывая запущенное состояние форта, сделать это будет явно непросто, так что поиск хозяина для «Канитца» рискует затянуться. Между тем прокуратура еще в начале июля потребовала от властей привести объект в порядок. Не этим ли объясняется желание отдать форт хотя бы за рубль, лишь бы передать ответственность за его содержание инвестору.

gqz1v4pcmf2mk6dx556xj92vwi0p0mat (1).jpg

Затянувшаяся история с арестованным калининградским «СПИ-РВВК», похоже, все же завершилась. Сегодня стало известно, что суд Тамбова обратил-таки в доход государства активы алкогольного холдинга SPI Group Юрия Шефлера, уличенного Генпрокуратурой в «финансировании его структурами вооруженных формирований Украины и осуществлении экстремистской деятельности». В начале июля, правда, подобная информация уже озвучивалась, но тогда же выяснилось, что СМИ поторопились. И вот сегодня объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области официально заявила, что суд конфисковал в доход РФ 72,87% акций спиртзавода АО «Амбер Талвис», расположенного в поселке Новая Ляда, а также 69,49% акций калининградского АО СПИ-РВВК и 100% уставного капитала его дочерней структуры — ООО РВВК. Хотелось бы верить, что возвращение под крыло государства пойдет на пользу заводу, расположенному практически в центре Калининграда.

Текст: Оксана Шевченко, фото: архив «Нового Калининграда»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter