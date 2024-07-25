Вечерний@Калининград: ненужные парковки, неприкаянный форт и отсуженный завод

С муниципальными платными парковками Калининграду явно не везет. Денег на их создание затрачено немало, а финансовой «отдачи» пока, похоже, не предвидится. В начале недели мы уже рассказывали о пустующей парковке в районе кольца ул. Гайдара и Горького около филиала детской поликлиники № 6. И, как оказалось, примерно такая же ситуация складывается и на других платных муниципальных стоянках, обустроенных за бюджетный счёт. Даже в туристической части Калининграда недалеко от центра парковка заполнена меньше чем наполовину. В более отдаленных же районах города ситуация и вовсе плачевная. С чем связан подобный «игнор» со стороны автомобилистов, предстоит разобраться властям: к середине августа они планируют проанализировать данные по заполняемости парковок и подсчитать доходы от их деятельности. Есть подозрение, что по итогу этого анализа как минимум придется снизить установленные тарифы, а как максимум — кого-то уволить за то, что бюджетные деньги на обустройство паркингов отправились, по всей видимости, в трубу.

В то время как городские власти надеются заманить автомобилистов на свои платные парковки, областные мечтают отдать «в добрые руки» находящийся в неудовлетворительном состоянии объект культурного наследия «Форт № 10 „Канитц“ XIX век». В июне этого года Агентство по имуществу сообщало о намерении приватизировать его через процедуру торгов. А уже сегодня стало известно, что правительство Калининградской области намерено сдать форт в аренду за рубль. «Начальная (минимальная) цена продажи объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, устанавливается равной одному рублю с учетом налога на добавленную стоимость, — отмечается в проекте постановления. — Земельный участок с кадастровым номером 39:03:090903:184 передается победителю конкурса в аренду в соответствии с законодательством РФ». Будущий владелец объекта будет обязан «выполнять требования к содержанию, использованию, сохранению объекта, предусмотренные охранным обязательством». Учитывая запущенное состояние форта, сделать это будет явно непросто, так что поиск хозяина для «Канитца» рискует затянуться. Между тем прокуратура еще в начале июля потребовала от властей привести объект в порядок. Не этим ли объясняется желание отдать форт хотя бы за рубль, лишь бы передать ответственность за его содержание инвестору.

Затянувшаяся история с арестованным калининградским «СПИ-РВВК», похоже, все же завершилась. Сегодня стало известно, что суд Тамбова обратил-таки в доход государства активы алкогольного холдинга SPI Group Юрия Шефлера, уличенного Генпрокуратурой в «финансировании его структурами вооруженных формирований Украины и осуществлении экстремистской деятельности». В начале июля, правда, подобная информация уже озвучивалась, но тогда же выяснилось, что СМИ поторопились. И вот сегодня объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области официально заявила, что суд конфисковал в доход РФ 72,87% акций спиртзавода АО «Амбер Талвис», расположенного в поселке Новая Ляда, а также 69,49% акций калининградского АО СПИ-РВВК и 100% уставного капитала его дочерней структуры — ООО РВВК. Хотелось бы верить, что возвращение под крыло государства пойдет на пользу заводу, расположенному практически в центре Калининграда.