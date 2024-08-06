Вечерний @Калининград: нелогичное мясо, невишнёвое лето ​​и нелетний K!nRock

«Больших семь шапок из овцы не выкроишь никак», — писал Сергей Михалков. А вот изготовить 3906 кг мясной продукции из 3208 кг сырья вполне возможно. Что и продемонстрировал один из местных производителей. Мясная погрешность в 698 кг не осталась незамеченной Россельхознадзором. Впрочем, до этого продукцию уже успели отправить в социально значимые учреждения региона. Юрлицу в итоге объявили предостережение и сообщили куда следует (в Роспотребнадзор).



Детские летние лагеря, в том числе частные, пользуются большим спросом в Калининграде. Многие родители спешат доверить ребёнка «профессионалам», не подозревая о том, что далеко не все предлагающие услуги по присмотру за детьми организации оформлены и подготовлены должным образом. Прокуратура Калининградской области обратила внимание на частный детский лагерь «Скаут», который не был включён в реестр организаций отдыха и оздоровления детей и приступил к деятельности без проведения обязательной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Районный прокурор обратился в суд с иском о прекращении деятельности лагеря. Кроме того, возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.65 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей). Впрочем, как показывает практика, наличие всех необходимых разрешений ещё ничего не гарантирует.





Тревожные новости сообщили калининградские фермеры, которые занимаются выращиванием вишни и черешни. Вслед за коллегами, культивирующими летнюю малину, они пожаловались на проблемы с урожаем. «Новый Калининград» связался с крупнейшими хозяйствами региона, для которых косточковые культуры — основное направление деятельности, и выяснил, почему для некоторых из них сезон-2024 оказался практически нулевым.

В минувшие выходные в Калининграде на стадионе имени Юрия Шуляковского прошёл Кубок России по регби-7. Трофей спустя четыре года вновь завоевал армейский клуб «ВВА-Подмосковье». Калининградский «Балтийский Шторм» в воскресенье, 4 августа, не смог выйти в финал, уступив на последних секундах полуфинала краснодарской команде «Богатыри» со счетом 14-19. В тот же день в матче за третье место калининградцы разгромили «Сибирь» со счётом 22:0. Предлагаем взглянуть на самые яркие моменты зрелищного турнира через объектив фотокорреспондента «Нового Калининграда» Юлии Власовой.

Оргкомитету K!nRock’а (12+) пришлось перевернуть календарь и перенести фестиваль c 8-11 августа на 13-15 сентября. О причинах такого решения, разногласиях с горвластями и вероятном изменении лайн-апа «Новому Калининграду» рассказал Андрей Феоктистов.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»