Вечерний@Калининград: сводки из Курска, велоштрафы и фестиваль вне закона

Главной и самой тревожной новостью среды стали события в приграничных районах Курской области, куда накануне прорвались вооруженные формирования ВСУ. По последним данным, властями введен режим ЧС «для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил». На совещании с участием президента начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что в атаке на Курскую область участвовали порядка тысячи украинских военнослужащих. «Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнём артиллерии продвижение противника вглубь территории на курском направлении остановлено», — заявил Герасимов, пообещав Путину, что «операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу».

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В Калининграде сотрудники ГИБДД начали штрафовать велосипедистов, использующих для перемещения проезжую часть, а не велосипедные дорожки. В Госавтоинспекции считают, что такое нарушение влечет за собой штраф в 800 рублей согласно статье 12.29 части 2 КоАП РФ. При этом основное количество штрафов, как уточняется, инспекторы выписывают в ходе заранее запланированных рейдов, очередной из которых планируется провести со 2 по 11 сентября. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен.

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Власти Калининграда ответили на обвинения в «махновщине», предъявленные накануне организаторами фестиваля K!nRock, которые заявили, что запланированное на август мероприятие переносится на сентябрь из-за позиции мэрии. В горадминистрации с претензиями не согласились и, в свою очередь, объявили виновными во всех бедах самих организаторов. Как утверждают власти, последние уже не первый месяц уклоняются от согласования мероприятия и за 75 дней не выполнили ни одного условия для получения разрешения на проведение фестиваля. Более того, в мэрию не уведомили и о переносе K!nRock, билеты на который продаются с обновлёнными сентябрьскими датами. При этом объявленная хэдлайнером фестиваля группа «Смысловые галлюцинации» со ссылкой на оргкомитет заявила, что K!nRock и вовсе не состоится. И на фоне всего происходящего это, пожалуй, похоже на правду.

Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда»

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