Вечерний @Калининград: ликвидация трамвая, лучше Москвы и слова о в****

В Калининграде продолжают уничтожать трамвайную инфраструктуру. В прошлом году на проспекте Победы было полностью демонтировано трамвайное кольцо, в этом году разобраны рельсы на перекрёстке Озерова (Тельмана) и Пролетарской, а в октябре 2024 года начался демонтаж полотна в начале проспекта Победы около Центрального парка культуры и отдыха. Официальная версия — обустройство парковок, которых, по мнению властей, почему-то не хватало посетителям этого места отдыха, хотя в прежние времена автомобилисты вполне успешно парковались на тех самых трамвайных рельсах. Вероятнее всего, с надеждой на дальнейшее продолжение возрожденного маршрута трамвая, который ведёт сейчас к Центральному парку, стоит попрощаться. И те, кто раньше ездил на трамвае до парка Калинина, а затем дальше, вряд ли уже когда-либо прокатятся по маршруту своего детства, а молодёжь вряд ли сможет погулять по трамвайным рельсам. Но даже не в ностальгии дело, а в том, что Калининград планомерно лишают возможности вернуться к адекватному экологичному транспорту.







Хотя еще каких-то 10 лет назад бывший на тот момент главой Горсовета Андрей Кропоткин выступал против перевода земли под трамвайным кольцом под застройку и говорил, что ему нравилось, как организована система общественного транспорта в Гданьске (где трамваи весьма резво перевозят большое количество пассажиров по выделенным полосам). Кропоткин также рассказывал тогда, что в Гданьске на окраинах города сделали «перехватывающие» парковки, на которых жители могли оставлять свои автомобили. «В итоге те люди, которые живут за городом, приезжают, ставят свои машины на этих паркингах, затем садятся на трамваи и за 15 минут доезжают до центра города на общественном транспорте. Потому что он новый, потому что им не стыдно на нём ездить, и они за 15 минут на машине своей до центра не доедут», — отмечал глава горсовета.

Сейчас Андрей Кропоткин занимает пост куда выше — спикера Заксобрания Калининградской области и по идее может сказать своё веское слово в защиту калининградского трамвая. Но почему-то пока не говорит. Кстати, его сестра планирует построить рядом с парком новое здание (судя по проекту — высотой в четыре этажа с мансардой). Возможно, что ей просто не нравятся трамваи. Да и другие пришли времена — из нынешних руководителей области, наверное, уже мало кто бывал в Гданьске и видел, как хорошо там работают трамваи. С другой стороны, многие из них приехали к нам из Москвы, а там-то с трамваями всё хорошо.

В Москве хорошо не только с трамваями, но и с поддержкой пенсионеров. Калининградские представители серебряного возраста напомнили об этом губернатору Алексею Беспрозванных на его странице «ВКонтакте», которая превратилась в книгу жалоб и предложений от населения. «А бесплатный проезд для пенсионеров у нас будет когда-нибудь, Алексей Сергеевич? Ведь когда-то так было. А то сейчас ветераны и инвалиды платят по 700 рублей за проездной. А простые пенсионеры — 300. А тем временем в Москве бесплатно все пенсионеры ездят по области даже», — написала читательница. Ей традиционно уже ответил не сам губернатор, а администрация Калининграда. Она сообщила, что перевозчики смогут ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров Калининградской области в том случае, если соответствующее решение примут депутаты Городского совета и Законодательного собрания и определят источник финансирования для компенсации бесплатного проезда. Там также добавили, что «нужно учитывать, что бюджет Москвы многократно превышает бюджет Калининграда».

Здесь, наверное, не лишним будет напомнить, что губернатор Алексей Беспрозванных обещал сделать Калининградскую область лучшим регионом России. Поскольку Москва — это официально тоже Россия, то калининградские пенсионеры имеют полное право требовать от главы региона сделать лучше, чем в Москве (трамваев это, кстати, тоже касается).

В Калининграде официально открылись очередные Дни литературы, как обычно, при поддержке правительства области и регионального министерства культуры и туризма. Зал Кафедрального собора был почти полон — на торжественное мероприятие пришли представители местной творческой интеллигенции и просто любители литературы. В этом году организаторы форума решили соответствовать повестке и пригласили на открытие мероприятия представителей федерального патриотического проекта «Поэты — России», в число которых вошли и так называемые Z-поэты. Как со сцены Кафедрального собора из уст фронтовых поэтов многократно звучало слово, за употребление которого в СМИ не раз привлекали к ответственности, и почему поэты считают уместным произносить его со сцены, читайте в публикации «Нового Калининграда».

Выставку «О безумстве мужчин и коварстве женщин» (16+) в Калининградском Музее изобразительных искусств продлили до 4 ноября. Кроме того, каждый будний день в 17:00 заведующая научно-просветительским отделом Лада Сыроватко будет проводить бесплатные экскурсии при условии покупки билета на экспозицию, сообщает пресс-служба музея. «На выставке представлены шедевры западноевропейской гравюры от Средневековья до эпохи рококо из нашей коллекции. Её название заимствовано из популярного в средневековой и возрожденческой Северной Европе цикла поучительных сюжетов, основанных на античной мифологии, Библии и апокрифах. В них женщина зачастую рассматривается как прельстительное и грешное создание, которое приводит мужчину к гибели или в лучшем случае осмеянию и бесчестью», — следует из анонса. На выставке действует Пушкинская карта.

Текст: Оксана Майтакова, фото: из архива «Нового Калининграда»