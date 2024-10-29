Вечерний @Калининград: кадровое решение, проблемы бизнеса и РПЦ о демографии

Во вторник стало известно, какие кадровые решения были приняты в правительстве Калининградской области из-за срыва сроков запуска новой поликлинике на Сельме. О том, что эти решения приняты, написал накануне губернатор Алексей Беспрозванных, назвав новый срок запуска лечебного учреждения — 28 ноября. «Покинул свой пост директор ГБУЗ КО „Городская больница № 3“ Бутаков Сергей», — сообщила пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова в ответ на вопрос журналистов. Отметим, что директор поликлиники — не главврач. Судя по видео, которое накануне появилось в телеграм-канале главы региона, главврач больницы прежний и долгие годы бессменный — Руслан Кабисов. Именно с ним и с вице-премьером по «социалке» Ильёй Бариновым губернатор обсуждал новые сроки открытия поликлиники. Однако в истории с кадровыми решениями остались вопросы без ответов.

Дело в том, что изначально поликлинику на Сельме обещали открыть в 2022 году. А в начале апреля этого года занимавший на тот момент пост министра здравоохранения области Александр Кравченко утверждал, что поликлиника проходит лицензирование и первых пациентов она должна принять в конце мая. О том, что учреждение будет являться структурным подразделением ГБУЗ Калининградской области «Городская больница № 3», которой и руководил в ранге директора Сергей Бутаков, стало известно лишь в июле. Поэтому вызывает сомнения тот факт, что именно он виновник всех бед, которые навалились на поликлинику, скорее всего, далеко не летом этого года.

Как отмечается на сайте учреждения, Сергей Бутаков — врач-лечебник, в 1992 году окончил Санкт-Петербургский медицинский институт имени академика И.П. Павлова. Очень хотелось бы верить, что он продолжить трудиться в сфере государственного здравоохранения, которая сегодня (по словам самих представителей власти) испытывает серьёзный дефицит кадров.

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Текст: Оксана Майтакова, фото: Андрей Рубченко, телеграм-канал зоопарка, из архива «Нового Калининграда»