Вечерний@Калининград: безжалостное благоустройство, допчиновники и снова о свалке

В районе ул. Чекистов, 81, в Калининграде в скором времени заметно поубавится деревьев: власти разрешили вырубить их сразу 570, также «под нож» пойдут 10 кустарников. Вырубка будет произведена компанией «Спартак», которая вроде как строит на этой территории многофункциональный одноименный теннисный комплекс с гостиницами и парковками, который больше похож на очередной микрорайон Сельмы.

Напомним, чтобы дать возможность девелоперу приступить к «освоению» лакомой территории, властями тайком от горожан была изменена территориальная зона в проекте правил землепользования и застройки Калининграда. Работы по возведению комплекса начались в 2021 году, несмотря на протесты местных жителей. А в мае 2023-го горвласти разрешили провести на соседнем участке с кадастровым номером 39:15:121305:640 «рубку ухода» «неперспективной растительности». Есть подозрения, что подобной «растительности» в данном районе окажется сверх ожидаемого. Ведь уже в 2025 году горвласти совместно с всё той же компанией «Спартак» планируют благоустроить территорию находящегося рядом Семейного сквера, называемого в народе Шервудским лесом. Который после очередного удаления «неперспективной растительности», скорее всего, перестанет считаться таковым.

Если где-то чего-то убудет, то в другом месте обязательно прибавится. Пока в региональном кабмине наблюдался исход министров, в одном из его подведомств, напротив, на горизонте маячило «прибавление». Речь о минздраве, где вскоре станет на одного чиновника больше. Дело в том, что в структуру ведомства вводится дополнительно должность первого заместителя министра. В случае отсутствия шефа он будет исполнять его обязанности. Напомним, ранее в штате минздрава области было предусмотрено всего четыре заместителя. И вероятно, в министерстве, отвечающем за одно из самых проблемных направлений, решили, что отсутствие первого зама — ну никуда не годится, и благодаря первому заму работоспособность ведомства выйдет на новый уровень. Хотелось бы, конечно, чтобы минздрав начал с расширения штата врачей и медсестер. Но, видно, не судьба.

Свалка под Советском вновь напомнила о себе очередным туманным заявлением региональных властей. Оказывается, полигон в Барсуковке, который, как ранее заявлял губернатор Алексей Беспрозванных, нельзя ликвидировать, закрыть все-таки можно. Правда, такое решение возможно принять лишь после подведения итогов проектирования рекультивации участков полигона. Когда же это случится, непонятно, ведь сейчас власти только рассматривают возможность создания проектно-сметной документации по рекультивации отработанных участков свалки. «Вопрос закрытия полигона либо продолжения на нём работ можно обсуждать только по итогам проектирования. Срок завершения проектных работ установлен на третий квартал 2025 года», — говорится в сообщении регионального министерства природных ресурсов и экологии. Пока проект, да пока обсуждение — в общем, дело ясное, что дело темное. И у свалки, похоже, есть все шансы «перележать» еще не одного губернатора.

И о погоде. По прогнозам метеорологов, на регион надвигается циклон с милым именем «Мартина», вся «милота» которого на этом и заканчивается. Уже завтра после обеда «начнётся ощутимое усиление юго-западного ветра с порывами до 16-20 м/с на побережье, западе и севере области к вечеру», предупреждают синоптики. В пятницу сила ветра будет достигать 15-20 м/с в Калининграде, а на побережье, западе и севере региона — 17-23 м/с (местами до 23-25 м/с). Постепенное ослабление шторма ожидается в первой половине суток субботы, однако очередное усиление ветра при прохождении циклона к северу нас «накроет» снова в воскресенье. Так что планируйте «домашние» выходные и берегите себя.

Текст: Оксана Шевченко, фото очевидца и из архива «Нового Калининграда»