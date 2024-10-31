Вечерний @Калининград: байка о билетах, политические новости и пустая история

Частый калининградец на вопрос, какой минус от туристов в регионе, ответит — ажиотажный спрос на самолёт и высокие цены на рейсы до столиц. Решение этой проблемы для местный жителей вроде было найдено ещё весной, однако почти каждый месяц мы слышим, что субсидированных билетов мало или вообще нет. Так произошло и в последний день октября: перелёты по льготным тарифам можно приобрести лишь до начала зимы. Начиная с декабря и на более поздние даты таких предложений нет ни у одного авиаперевозчика. Какие-то компании не могут предложить льготные билеты уже с ноября.

Областные власти на вопрос «Нового Калининграда» в телеграм-чате с региональными журналистами отметили, что у губернатора по этому поводу в четверг вечером должен быть доклад. От кого или перед кем, не сказали, но пообещали предоставить информацию в пятницу. Будем ждать, но констатируем, что спустя более чем полгода система продажи субсидированных авиабилетов до сих пор не настроена должным образом.

Глава фракции КПРФ в горсовете Калининграда Алексей Колобов заявил, что сменил партию, но не взгляды. Из компартии он перешёл к «Коммунистам России». В разговоре с «Новым Калининградом» депутат пояснил, что его решение связано с несогласием с действиями руководства регионального отделения КПРФ: «верхушка» подавляет инициативы активных членов, требует от них соблюдать устав, а сама якобы работает по принципу «вольному — воля». Впрочем, ещё не известна позиция самой КПРФ по этому вопросу: редакции дозвониться до Максима Буланова не удалось. При этом напомним, что депутаты горсовета Калининграда во время губернаторской кампании-2024 не поставили подпись за выдвижение Буланова в качестве кандидата на пост главы региона, а социолог Михаил Кришталь, подводя итоги выборов, подчеркнул, что между руководством и членами в КПРФ присутствует конфликт.

В продолжение темы политики. Пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова заявила, что Алексей Беспрозванных планирует сформировать новый состав министров до 18 ноября. При этом 31 октября у нескольких членов правительство истекли контракты. На уточняющие вопросы, у кого конкретно и в каком статусе они продолжат свою работу, Башкирова отписалась, что всё идёт в штатном режиме, а об изменениях общественность проинформируют уже по факту. Напрашиваются логичные мысли: если ты уверен в нынешних кадрах, почему нужно тянуть с их переназначением, и для кого же всё таки закупаются те самые шесть квартир, подробности о которых власти отказались раскрывать?

Историческое здание Янтарной мануфактуры в центре Калининграда, недалеко от эстакадного моста и острова Канта, пустует с середины 2000-х годов. За проекты по восстановлению комплекса брались неоднократно, в регионе сменился уже третий губернатор, на пост заступил третий директор Музея янтаря, а в здании, которое было передано музею 11 лет назад, всё ещё царит разруха. При этом в той части комплекса, которая находится у ММО, уже открыта экспозиция. Какие планы на мануфактуру у властей и её владельцев, выяснял «Новый Калининград».

Акция «Ночь искусств» в культурных учреждениях Калининграда, семейный фестиваль «Острова» в девяти музеях области, шоу «Женский форум» в «Янтарь-холле», концерты к 60-летию Юрия Хоя с участием золотого состава «Сектора Газа» в клубе «Ялта» и исполнителя Xolidayboy в «Резиденции Королей» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, где и как встретить ноябрьские праздники.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда»