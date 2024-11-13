Вечерний @Калининград: кадровый голод, последняя потерна и судьба капитана

Объединение калининградских предпринимателей «Балтийский деловой клуб» впервые за долгие годы решило провести открытую для СМИ дискуссию. Темой для разговора представителей бизнеса и власти стала кадровая проблема, с которой столкнулась не только Калининградская область, но и в целом Россия. Предприниматели пытались донести до представителей власти, что брать работников неоткуда — миграционный поток из Узбекистана и Таджикистана прикрывают, молодежь работать не особо торопится, да и с квалификацией у неё не очень, а зарплатные ожидания огромные (впрочем, эта проблема была во все времена) — выпускник вуза просит не меньше 80 тысяч в месяц.

«Других людей у нас нет. И нам нужно работать, беречь, заботиться именно об этих людях, которые живут в нашей стране. Других вам никто не нарисует и на 3D-принтере не сделает. Поэтому нужно учитывать и их потребности, их интересы», — отвечала министр социальной политики Анжелика Майстер и также намекала на то, что бизнесу пора бы уходить от серых схем выплаты зарплаты, если он хочет, чтобы у него были работники. Бизнес в ответ рассказывал, что государство само закладывает в сметы госконтрактов, которые предлагается реализовывать предпринимателям, смехотворные суммы на оплату труда работников — например, 27 тысяч рублей в месяц. И интересовался, как на основе таких смет можно обеспечить те зарплатные ожидания, которые есть у молодёжи. Впрочем, выяснилось, что у предпринимателей есть резервные варианты — например, завозить рабочую силу из Индии вместо той, что власти запретили привозить из Узбекистана.

Разговор в итоге получился довольно любопытный и вызвал дискуссии не только среди представителей власти и бизнеса, но и у читателей, которые наблюдали за новостями с круглого стола в течение дня. В любом случае спасибо предпринимателям и властям за открытый диалог, которого мы так давно не наблюдали.

Очередной жертвой телефонных мошенников стала 70-летняя жительница Зеленоградска, оставшаяся в итоге без жилья и 14,5 миллионов рублей. Схема стандартная: потерпевшей позвонил неизвестный, представился сотрудником сотовой компании. Сообщил, что квартира якобы была выставлена на продажу мошенниками и, чтобы спасти недвижимое имущество и свои сбережения, ей срочно необходимо продать жильё и перевести все деньги на «безопасный» счет. Пенсионерка продала свою квартиру в Зеленоградске за 6,5 млн рублей, перечислив мошенникам все деньги, а также 8 млн рублей, которые у неё оставались после продажи жилплощади в Южно-Сахалинске. В итоге её финансовые потери превысили 14,5 млн рублей.

И если сообщения о мошенниках мелькают в криминальной сводке практически ежедневно, то истории о неотвратимости наказания для тех, кто помогает преступникам обворовывать пенсионеров, мы видим реже, но всё же видим. В среду региональное управление Следственного комитета сообщило о том, что в суд передано уголовное дело против трёх 17-летних подростков, которые подрабатывали курьерами у мошенников, забирая деньги у пенсионерок возрастом от 76 до 96 лет. Здесь можно было бы написать о цинизме, отсутствии чувства сострадания и элементарных понятий о совести у подрастающего поколения. Но не будем всех под одну гребёнку. Просто очень хотелось бы, чтобы о деле славских подростков узнало как можно больше их ровесников, дабы к ним пришло понимание, что вор должен сидеть в тюрьме.

На Балтийской косе обрушились последняя потерна и капонир Западного форта, сообщил музейный паблик «Старый люнет» «ВКонтакте»: «Горе горькое. Знали, готовились, но... Всё равно ощущение потери. Сейчас это самое опасное место». Вечером 11 ноября «Балтберегозащита» сообщила, что обрушения вызвал циклон «Мартина», повредивший искусственную авандюну на Балтийской косе. В региональном минстрое по проблеме сообщили, что фортом на текущий момент занимается предприниматель Игорь Колганов, который «обязан будет выполнять требования к охране памятников культурного наследия, а именно провести работы по сохранению памятника <...>, ограничить доступ к нему, заниматься уборкой и благоустройством территории». О продаже форта на Балткосе Игорю Колганову за 11,9 млн рублей стало известно в конце августа.

О планах отдать форт в частные руки тому, кто сможет его сохранить и восстановить, власти говорили еще в 2016 году. Тогда же возбуждалось уголовное дело по факту разрушения форта, но, по всей видимости, ничем не закончилось. В целом в нашей области не привыкать к тому, что объекты культурного наследия, находящиеся в руках государства и охраняемые тем же государством, десятилетиями разрушаются. И уже привычно то, что никто в этом в итоге не виноват.

Равиль Халилович Хайретдинов — капитан дальнего плавания, вице-президент региональной Ассоциации морских капитанов, один из первых выпускников Калининградского высшего инженерного морского училища (КВИМУ, в настоящий момент БГА). 17 ноября ему исполняется 89 лет. «Новому Калининграду» ветеран рассказал о своей жизни, море, работе капитана и о том, что он думает о перспективах возвращения в регион рыболовного флота. Читайте интервью по ссылке.

Текст: Оксана Майтакова, фото из архива «Нового Калининграда»