Вечерний @Калининград: чума ХХ века, вопросы этикета и «Балтика» — чемпион!

В Калининградской области за 11 месяцев 2024 года выявлено 339 новых случаев ВИЧ (по случаю в день). Всего в регионе проживает 7084 человека, у которых выявлена инфекция. За всё время, что существует «чума ХХ века», в регионе умерли 6259 человек, из них почти каждый четвертый — от самой ВИЧ-инфекции, почти 15% — от СПИДа как конечной стадии заболевания. Об этом говорили в пятницу на пресс-конференции в Центре СПИД, посвященной Всемирному дню борьбы с этим смертельно опасным заболеванием, который отмечается ежегодно 1 декабря. Несмотря на то, что болезнь никуда не делась, настороженность калининградцев оставляет желать лучшего — по словам главврача Центра СПИД Николая Черкеса, основной путь заражения ВИЧ — половой, причем по большей части заражаются мужчины в возрасте от 30 до 50 лет.

Бывают случаи заражения и у тех, кто старше — в качестве примера Николай Черкес привел историю жителя ул. Калинина, который сдавал комнату проституткам и получал оплату «в натуральном выражении». Да и в целом, судя по словам медиков, секс-бизнес в регионе никуда не делся. При том, что официально этого явления у нас вроде как бы и нет. Хотя на самом деле торговля телом вполне себе процветает и приносит свои смертельные плоды, поскольку значительная часть секс-работниц заражены ВИЧ. Как отметили эксперты, средний возраст умерших людей с ВИЧ — 42−45 лет. ВИЧ и СПИД стоят на первом месте среди инфекционных заболеваний, из-за которых россияне умирают в трудоспособном возрасте.

Новая поликлиника, накануне открывшаяся на ул. Согласия в Калининграде, рассчитана на 40 тысяч посетителей. Пока к ней «приписаны» 30 тысяч человек. Как отмечает пресс-служба правительства, лечебно-профилактическое учреждение в общей сложности получило перед открытием 47 лицензий на медицинскую деятельность. В новой поликлинике имеется даже МРТ и маммограф, кабинет функциональной диагностики, эндоскопии и дневной стационар, 17 терапевтических и пять педиатрических участков. Проектная мощность предусмотрена на 1 120 посещений в смену: 901 для взрослого населения и 219 для детей. Правда, пока что в поликлинике работает 40 врачей и 35 медсестер. В ходе нехитрых арифметических вычислений получается, что при нынешней кадровой ситуации на каждого врача будет приходиться почти по 30 посетителей ежедневно. Однако, как отмечает пресс-служба правительства, в перспективе кадровый состав поликлиники планируют увеличить в разы — до 113 врачей и 151 медсестер. Как собирается решать эти задачи руководство поликлиники и хватит ли ему на это возможностей и средств, в правительстве пока не сообщили. Будем надеяться, что новое руководство минздрава уже работает над программой снижения кадрового дефицита в сфере здравоохранения.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» занялась поиском самых дорогих объектов коммерческой недвижимости, выставленных на продажу в Калининградской области. Мониторинг сайтов «Авито», «Домклик» и «Циан» выявил пять позиций стоимостью от 650 млн до 1,7 млрд рублей. Стоит отметить, что некоторые продавцы, очевидно, добавляли к ценам лишние нули. Сомнительные объекты из рейтинга пришлось исключить. Подробности — в нашем обзоре по ссылке.

«Новый Калининград» продолжает публиковать интервью студентов направления «Журналистика» Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий БФУ им. И. Канта, которые делают первые шаги в профессии. В эту пятницу представляем интервью со специалистом по светскому и деловому этикету, членом Национальной ассоциации специалистов по протоколу (НАСП) Ларисой Макаровой. В интервью она рассказала о том, что такое хорошие манеры, кого можно назвать воспитанным человеком, как вести себя в театре, в интернете и о многом другом.

Калининградская «Балтика» стала зимним чемпионом Первой лиги России по футболу сезона 2024/2025. Промежуточный титул команде достался после домашнего матча 21 тура против владикавказской «Алании», который прошёл на «Ростех Арене». Голы забили только хозяева поля. Полузащитник Сергей Пряхин оформил дубль мячами на 21 и 45+1 минутах. Во втором тайме нападающий Кирилл Никишин довёл счёт до разгромного. Финальный свисток арбитра зафиксировал восьмую подряд победу балтийцев — 3:0. Таким образом, калининградцы набрали 45 очков и завершили осеннюю часть Первой лиги на первой строчке турнирной таблицы. Возобновление первенства запланировано на 1 марта. В этот день, согласно календарю турнира, «Балтика» в Калининграде должна принять ярославский «Шинник». Поздравляем нашу команду и всех ее болельщиков. «Балтика» — чемпион!

Текст: Оксана Майтакова, фото из архива «Нового Калининграда»