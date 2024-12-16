Вечерний @Калининград: вредный шторм, новая ёлка и дизайнерские люки

Стихия не даёт расслабиться калининградским коммунальщикам. И если снег добавляет работы редко (но метко), то штормовой ветер — гораздо более частый гость в регионе. На этот раз целый ворох проблем принёс в Калининградскую область циклон «Зива». К утру понедельника он решил подпортить новогоднее настроение тем, у кого оно было, и навёл свои порядки на площади Победы. Но этим, конечно, дело не закончилось. После обеда горадминистрация в лице главы Елены Дятловой подсчитала первые «потери»: минус 29 деревьев, пять помятых машин, две улицы с повреждённым освещением. Ряд неудобств в связи с изменением расписания испытали и пассажиры аэропорта «Храброво». Немного радости шторм принёс разве что школьникам, для которых в понедельник ввели свободное посещение.

Главную ёлку Калининграда шторму одолеть не удалось. И стойкость новогоднему символу на площади Победы ещё может пригодиться. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявила на оперативном совещании областного правительства, что новой ёлки калининградцам не видать и в следующем году, если к этому времени не закончится СВО. Это не единоличное решение сити-менеджера, на это счёт она «советовалась в правительстве». В случае продолжения спецоперации выделенные на новую ёлку средства вновь могут быть направлены на поддержку СВО, как это уже было сделано по просьбам жителей города в 2022 году.

И если с ёлкой пока ничего не понятно, то новые украшения в виде дизайнерских канализационных люков уж точно должны появиться на центральных улицах Калининграда в 2025 году, ведь пробную партию в количестве «20-25 штук» уже изготовили. В год 300-летия Канта не обошлось без цитаты философа. Разработали дизайнеры бюро «Пикторика» по такому случаю и схематичное изображение центра города. А ещё на крышках «поселились» русалка и Прегольский сом. Желающим увидеть всё это воочию придётся немного потерпеть. Люки, по всей вероятности, установят в следующем году.

Александр Кубасов и Игорь Идиатулин — калининградские архитекторы из «Архитектурной мастерской 4+». Вместе с руководителем бюро Сергеем Гулевским они часто высказывают своё мнение по поводу судьбы знаковых архитектурных объектов, о теории и практике планировки, застройке и городской среде. «Новый Калининград» встретился с экспертами, чтобы выяснить, что городу делать с опустевшей Центральной площадью (Королевской горой), стоит ли застраивать остров Канта и как добиться того, чтобы власть прислушивалась к архитекторам. Первая часть беседы вышла 6 декабря. Сегодня публикуем вторую часть.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград», в материале также использована фотография дизайн-бюро «Пикторика»