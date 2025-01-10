Вечерний@Калининград: обмен «любезностями», статья за гражданство и беды Балтики

Главной темой последнего рабочего дня уходящей недели стала пикировка между властями Литвы и России из-за Калининграда, поводом для которой послужило переименование музея Донелайтиса посёлке Чистые Пруды в Литературный музей (случившемся, по информации «Нового Калининграда», уже довольно давно). Литовский президент Гитанас Науседа усмотрел в этом попытку переписать историю. «Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом!» — безапелляционно заявил президент Литвы.

Реакция с российской стороны последовала незамедлительно. В МИД РФ Науседе тут же напомнили о «подарках» Советского Союза — Вильнюсе и Клайпеде, предложив их «обратно вернуть, если история так жмёт литовскому президенту». В Кремле в заявлении литовского лидера усмотрели территориальные притязания Вильнюса к России, подчеркнув, что «это оправдывает все нынешние и будущие меры по обеспечению безопасности нашего государства». «Дистанционную порку» Науседе устроили также депутаты Госдумы. Не остался в стороне и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванный, который посоветовал литовскому президенту «заниматься своими делами и не лезть в наши», а также попросил не отвлекать калининградцев «от созидания будущего», подчеркнув, что «Россия здесь навсегда». Вот такой вышел обмен «любезностями», впрочем, вполне предсказуемый. Однако же он еще более отдалил призрачную возможность восстановления в будущем добрососедских отношений.

Незнание законов не освобождает от ответственности. Это выяснил на собственном опыте 39-летний гражданин Германии, который также имеет паспорт гражданина РФ. Сергей поведал «Новому Калининграду», что хотя он с семьей живёт в Калининграде почти четыре года, недавно в отношении него полиция возбудила уголовное дело из-за того, что мужчина не подал уведомление о наличии у него второго гражданства. Сергей пояснил, что хотел бы рассказать об этой ситуации всем, кто приезжает в Калининград, имея два гражданства: «Мы просто не знали об этом требовании. Когда пересекаешь границу, никто ни о чем не говорит, к сожалению. Поэтому хочу всех предупредить, что такая вероятность возможна — против вас могут возбудить дело, даже если вы тут давно уже живёте».

Стоит напомнить, что требование уведомлять органы о наличии второго гражданства действуют в России уже больше 10 лет. Тем не менее вручать памятки бывшим соотечественникам, массово пересекающим калининградскую границу в праздники, явно бы не помешало.





В конце прошлого года научно-исследовательское судно Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН «Академик Борис Петров» вернулось из экспедиции, в ходе которой учёные выясняли, насколько угрожающим становится дефицит кислорода на Балтике, изучали подводные дюны и даже попутно находили затонувшие суда. О подробностях «Новому Калининграду» рассказал руководитель экспедиции, ведущий научный сотрудник лаборатории геологии Атлантики Института океанологии РАН Дмитрий Дорохов.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» занялась поиском коммерческих объектов, которые выставлены на продажу в Пионерском. Выяснилось, что цены в этом сегменте рынка недвижимости пока не могут «догнать» предложения в Зеленоградском округе, но уже конкурируют со Светлогорском. Подробности — в нашем обзоре.