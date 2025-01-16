Вечерний@Калининград: миллионы на пиар, «съеденные» водители и львы у «Биржи»

Времена, когда СМИ освещали работу властей всех уровней бесплатно, похоже, безнадежно канули в Лету. В нынешних реалиях стало уже привычным явлением бюджетное финансирование пиара сильных мира сего. Вслед за калининградскими чиновниками и депутатами, направившими из бюджета города на эти цели в первом полугодии почти 7,44 млн рублей, свой кусок бюджетного пирога журналистам выделило и региональное Заксобрание.

Вклад СМИ в формирование общественного мнения о деятельности регионального парламента на этот раз оценили в общей сложности в 13 207 388 рублей. Рассказывать и показывать за деньги, как работают на благо избирателей депутаты, вызвались ГТРК «Калининград», НТРК «Каскад», радио «Балтик Плюс» и «Бизнес ФМ — Калининград», входящая в правительственный холдинг «Медиасфера» газета «Большая районка» и несколько пока не названных СМИ. Можно с большой долей уверенности предположить, что освещение деятельности будет подаваться под правильным углом и в нужном ракурсе. Перефразируя концовку известной басни про двух пернатых, «за что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха?» — за то, что платит он кукушке.





О дефиците водителей общественного транспорта в Калининграде не в курсе разве что полный социопат или затворник. Наслышаны горожане и о титанических усилиях городских властей, безуспешно пытающихся решить эту проблему. И вот сегодня выяснилось, куда пропадают водители, которых «выращивают» в местном «ГорТрансе». Их «съедают» турфирмы. По крайней мере, так считает директор транспортного учреждения. «Сами понимаете, сформировался низкий кадровый потенциал. Людей, которые обладают соответствующей категорией прав, весьма ограниченное количество. В Калининграде ещё одна определённая специфика сформировалась — растущий рынок заказных перевозок туристов», — поделился Владимир Фомин, уточнив, что только за 2023 год лицензии на перевозку пассажиров получили 137 новых автобусов. Из них, по мнению директора «Калининград-ГорТранса», около 70 занимаются перевозкой туристов. Вопрос, почему водители предпочитают частные турфирмы муниципальному предприятию и не связано ли это как-то с размером заработной платы, пожалуй, стоит отнести к разряду риторических.

Калининградский областной музей изобразительных искусств планирует начать работы по очистке скульптур львов-щитодержателей, установленных у главного входа в историческое здание музея, в котором ранее находилась Торговая биржа Кёнигсберга. На начальном этапе планируется привлечь молодых реставраторов. Вместе с ними в Калининград приедут специалисты-реставраторы из Вероны и Венеции. Подробности — в нашем материале.

В арт-пространстве Закхаймских ворот 15 января открылась персональная выставка картин Глеба Ванина «Калейдоскоп». В экспозиции представлена серия портретов, авангардная и интерьерная живопись. О художнике-самоучке, его творческом становлении и о том, почему во многих работах Ванина присутствуют рыбы, можно узнать из фоторепортажа «Нового Калининграда».





Празднование Дня кранцевского пирога в Зеленоградске, двухдневный фестиваль рока в «Ялте», бесплатный кинопоказ в рамках IV этапа Международного фестиваля правильного кино в Калининградском историко-художественном музее, Святочные гулянья в музее «Фридландские ворота», благотворительный концерт в поддержку приюта «Кошкин дом 39» и котокафе «Мяу Мяу» в «Бастионе» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, чем занять себя в предстоящие выходные.