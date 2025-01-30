Вечерний@Калининград: день обещаний, предчувствие электрошока и беды Нестерова

Четверг запомнился несколькими важными заявлениями со стороны главы области Алексея Беспрозванных. В частности, он заявил о планах ввести так называемую «карту калининградца» с особыми условиями для жителей самого западного региона без привязки к их материальному положению.

«Это не будет просто социальная карта, это будет карта, которая будет давать возможность скидок, особых условий для калининградцев. Она не только на продукты питания, но и будет расширена на другие категории товаров», — пояснил Беспрозванных, отметив, что такая карта будет как нельзя кстати во время туристического сезона, когда традиционно растут цены на продукты питания. Правда, когда именно будет реализована данная идея и какие конкретно преференции получат калининградцы в дни наплыва туристов, губернатор пока не сообщил: сейчас идёт только проработка проекта. Так что светлое будущее с заветной картой жители янтарного края могут представлять себе пока лишь гипотетически.

Вторым громким заявлением главы области стало сообщение о соглашении между властями и представителями торговых сетей, магазинов и региональных производителей продуктов насчет ограничения наценки на 26 продовольственных товаров первой необходимости, тех самых, на которые в магазинах устанавливают «синие/голубые» ценники. И хотя цены на эту группу товаров, по словам губернатора, «могут расти, а могут и падать» в зависимости от изменения себестоимости и затрат на логистику, «самое главное — там зафиксирована наценка не более 10%, она превышаться не будет», а власти получат возможность «четко понимать», что производитель или торговая сеть «не накручивает 20−30%». К соглашению на первом этапе добровольно присоединились восемь производителей и четыре торговые сети, но в перспективе их может стать больше. Или меньше. Тут уж как карта ляжет. К соглашению на первом этапе добровольно присоединились восемь производителей и четыре торговые сети, но в перспективе их может стать больше. Или меньше. Тут уж как карта ляжет. Подробнее о соглашении читайте завтра на нашем сайте.





Если гипотетические бонусы от новых инициатив областных властей жителям региона еще только предстоит оценить (или не оценить) в будущем, то вполне конкретные финансовые потери от уже утвержденных нововведений население подсчитывает уже сегодня. Речь о тарифах на электричество, которые начнут действовать с 1 июля, но уже в январе успели вызвать панику у немалой части потенциальных плательщиков. В частности, резкого роста платы за свет ожидают жители домов, которые отапливаются за счёт электроэнергии: для них тариф увеличится практически в два раза. «Вы хоть понимаете, что сделали или делаете? Живу в поселке, газа нет, отапливаемся электричеством и таких, как я, здесь 200 человек живет. Оплата сейчас 10 000 рублей, а будет 20 000. Что нам делать, куда деваться, когда не будет денег заплатить? Замерзнуть или печку делать? А что делать пенсионерам, инвалидам? И таких поселков — море, от Балтийска до Советска» — подобные комментарии местных жителей сейчас можно увидеть почти под каждым постом в аккаунтах губернатора. Хочется надеяться, что ситуацию еще возможно исправить, предотвратив надвигающийся финансовый «электрошок». В противном случае люди грозятся выйти на пикеты. И вряд ли у властей получится умиротворить их байками про «карту калининградца» и прочие соглашения.





В числе потенциальных «жертв электрошока» оказались и многочисленные жители нестеровского района. Об этом они сами рассказали на встрече с областными властями в ходе выездного заседания регионального правительства. Встреча прошла в местном Доме культуры и продлилась 2,5 часа. За это время нестеровцы, помимо жалоб на тарифы, рассказали и о прочих проблемах, которых оказалось более чем достаточно. За диалогом между властью и населением наблюдал корреспондент «Нового Калининграда».

Отвлечемся от проблем и вспомним о приближающихся выходных. Трибьют «Кино» в исполнении группы «Четыре» в «Бастионе», кинопоказ в «Доме молодёжи», фирменная вечеринка «I love the 90s — Вечер встречи выпускников» на «Вагонке», специальная экскурсия в Музее искусств, матч «Локомотива» против казанского «Динамо АК Барс» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, как не пропустить самые интересные события первых февральских дней.