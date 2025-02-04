Вечерний@Калининград: ЧП в Черняховске, недоблагоустройство и вакансии недели

Во вторник регион потрясло известие об убийстве семилетнего мальчика, о пропаже которого стало известно накануне. К поискам ребенка, который, со слов матери, ушел из дома после ссоры с родными, сразу после объявления его в розыск подключились сотни человек: правоохранители, волонтеры, неравнодушные горожане. Вместе со всеми «искал» ребенка и его отчим, который, как выяснилось позже, имел самое непосредственное отношение к его пропаже.

Уже к утру вторника мужчина был задержан по подозрению в убийстве и вскоре дал признательные показания и указал, где искать тело ребенка. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть мальчика наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Со слов 42-летнего задержанного, он избил ребенка в субботу вечером за то, что тот якобы отказался делать зарядку. Утром в воскресенье, обнаружив бездыханное тело, отчим решил избавиться от трупа и спрятал его в болотистой местности. Как утверждает следствие, мать ребенка узнала о случившемся только пост-фактум. Правда, вместо того, чтобы заявить о преступлении, она пошла в полицию и сообщила о «пропаже» ребенка. Почему мать повела себя таким образом, где все это время были родной отец детей и прочие родственники — на все эти вопросы предстоит ответить следствию.

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Еще одной печальной новость вторника стало сообщение о смерти бывшего директора 49-го лицея Людмилы Осиповой. Людмила Григорьевна возглавила образовательное учреждение в 1988 году и за несколько лет сделала из обычной школы один из лучших лицеев Калининграда и области. В последние годы у педагога были серьезные проблемы со здоровьем. В начале 2025-го ситуация усугубилась. «Новый Калининград» выражает искренние соболезнования в связи со смертью заслуженного педагога.

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Сразу два объекта, на которых совсем недавно проводилось дорогостоящее благоустройство, попали в поле зрения калининградских властей в связи с издержками этого самого благоустройства. В частности, в Калининграде в парке имени Макса Ашманна перестали гореть фонари. По наблюдением горожан, это продолжается уже неделю, а протяжённость неосвещённого участка составляет 300 метров. В свою очередь, другие бдительные калининградцы оповестили власти, что берег Литовского ручья, где в прошлом году проходили работы по очистке, пошёл трещинами и начал сползать в водоём. Как пояснили в минприроды области, «когда подрядчик закончил работы, он не проложил геотекстиль, который скрепляет берег, а просто засыпал всё, утрамбовал и ушёл». В итоге исправлять собственные промахи подрядчику придется сейчас — по гарантии. Аналогичным образом предстоит подправить «недоделанное благоустройство» в Макс-Ашманн-парке. Почему нельзя было сразу выполнить работы качественно — вопрос, видимо, риторический.

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В традиционном еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа», «Новый Калининград» изучил высокооплачиваемые и низкооплачиваемые предложения на рынке труда, которые появились в течение последней недели. Кого ищут калининградские работодатели — рассказываем в нашем материале.

Текст — Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда»

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